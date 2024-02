Belinda Treviño aclara que ella no es la persona fallecida de ‘Bely y Beto’

Cuando se dio a conocer el fallecimiento de Fabiola Yazmín Ortega, las noticias se ilustraban con la imagen de Belinda Leticia Treviño Treviño y personajes de ‘Bely y Beto’, pues era el programa donde trabajó muchos años.

Ante estas confusiones porque no se tenían muchas imágenes de la mujer que perdió la vida al momento de dar a luz, la dueña de los personajes salió a aclarar las cosas.

“Todos nos enteramos de la lamentable pérdida de mi excompañera Fabiola Ortega, ella trabajó en el show de 'Bely y Beto' aproximadamente 8 años y ella dejó de pertenecer al show en 2011, es decir, hace 13 años dejó de pertenecer al show de 'Bely y Beto'. Ella fue una excelente voz de ‘Beto’, también fue varias botargas, estuvo conmigo muchísimos años, una excelente persona, una excelente voz, todo mundo la quería mucho”, dijo Belinda Leticia.

Belinda Treviño afirma que ella no estaba embarazada

Por medio de un video en su cuenta de TikTok, Treviño Treviño explicó que salió a contar lo sucedido porque ha estado recibiendo muchos mensajes pensando que ella había muerto o la personaba que actualmente hace la botarga de ‘Beto’.

“Aclaro que no era yo la embarazada, no tengo un bebé para la gente que está preocupada, les vuelvo a recalcar, Fabiola Ortega que trabajó hace 13 años conmigo en el show de 'Bely y Beto' era la que estaba embarazada y desafortunadamente ya no está con nosotros”, expuso.

El bebé de Fabiola Ortega se encuentra bien

Cabe recodar que el pasado sábado 3 de febrero, la noticia de la muerte de Fabiola Ortega llamó mucho la atención pues ella había perdido la vida al momento de dar a luz debido a complicaciones en el embarazo.

Ante esto, Belinda Treviño explicó que el bebé de Yazmín está sano y con la familia de su amiga: “Su bebé está bien, tuve el acercamiento con su familia, con su esposo, su mamá, la suegra, su hijo y el bebito está perfectamente bien gracias a Dios y nos unimos a las condolencias de la familia”, concluyó.

