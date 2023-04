¿Belinda lanza indirecta a Cristian Nodal? La cantante posteó mensaje tras confirmarse paternidad de su ex

La cantante y actriz Belinda compartió en su cuenta de TikTok una fotografía en donde muestra un vientre plano y pone la canción 'Armani' de fondo con la que sus seguidores creen que es una indirecta para su ex, Christian Nodal, quien recientemente anunció que estaba esperando un hijo con su pareja Cazzu, una rapera argentina.

Nodal dio la noticia del embarazo durante un concierto en México en el Palenque de la Feria de San Marcos, en donde dijo “ya no es un papacito, ahora sí será un papá”.

@belindatok Asi termina un dia de promo en madrid! Oleeeee Beyonce - AMARNI

Tras la ruptura entre Belinda y Nodal el tema ha corrido en las redes y no fue hasta ayer que la cantante publicó la fotografía a la que muchos consideran que podría ser una indirecta hacia el cantante de música regional mexicana.

La canción 'Armani' dice “No necesito un anillo, y mis chicas no necesitan nada, porque he pasado por el infierno y he vuelto”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INCENDIO EN UN HOSPITAL DE BEIJING EN CHINA DEJÓ 21 MUERTOS