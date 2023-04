La famosa actriz y cantante mexicana, Belinda, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al revelar uno de sus secretos mejor guardados. Recientemente, a través de un vídeo publicado por la revista Glamour de España, la intérprete ha mostrado una faceta de su vida que muchos desconocían.

En el clip, Belinda ha contado algunas anécdotas detrás de las fotos publicadas en su perfil de Instagram, revelando también algunas conversaciones que ha tenido con amigos y colegas del medio del espectáculo. Pero lo que ha llamado la atención de todos es la plática que sostuvo con el líder de la agrupación Cartel de Santa, Babo.

"Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo. Entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción", explicó.

A pesar de que muchos esperarían que los mensajes del rapero fueran con el objetivo de conquistarla, la realidad es otra. Belinda ha confesado que ella y Babo se han escrito con frecuencia, pero sus conversaciones se enfocan exclusivamente en temas musicales.

"Conversaciones de estudio, de música, de creativos de loquitos, pero Babo espero que no te enfades", agregó..

