Bela Rush, rapera mexicana de 33 años, fue encontrada sin vida

Una triste noticia sacude a la escena musical y social del país, luego de que se confirmara que encontraron sin vida a la rapera mexicana Bela Rush, quien desde el pasado 27 de marzo fue reportada como desaparecida.

Ana Belén Zamora, nombre real de la cantante de 33 años, fue vista por última vez cuando salió de su casa, ubicada en la colonia La Libertad, de Puebla, el pasado 27 de marzo, vistiendo una playera blanca de manga larga, pantalón de mezclilla y botines de color negro. Se dirigía a trabajar.

Desde entonces las autoridades poblanas la buscaron con vida sin tener éxito, pues la noche del sábado 20 de abril, 25 días después de su desaparición, surgieron los primeros reportes de que Bela Rush fue encontrada sin vida.

Aunque la Fiscalía de Justicia de Puebla no ha revelado más detalles, se presume que la rapera fue víctima de feminicidio, con base en las publicaciones de algunos amigos y colegas, quienes mediante redes sociales hablan de que a Bela Rush le arrebataron la vida, al tiempo de que exigen justicia para que ni una mujer más sufra este tipo de delitos.

"Muchas gracias a todas y todos por haber ayudado compartiendo buscando preguntando por Bela en verdad gracias y solo para decirles que lamentablemente ya encontraron a Bela #Justicia ParaBela #NiUnaMas”.

“Me dueles hermana, me duele en el alma cómo no tienes idea, tú no merecías nada de lo que te sucedió, no merecías una vida inestable, no merecías huir para cantar, para ser libre en instrumentales, tú merecías todo lo bonito de este mundo y TE ARREBATARON LA VIDA”, fueron algunas de las publicaciones dedicas a la rapera de parte de conocidos.

¿Quién era Bela Rush?

Ana Belén Zamora, mejor conocida como Bela Rush, era una rapera de 33 años, madre de una pequeña niña y con 10 años en la industria musical, ganando adeptos tanto por su talento para cantar como por su interpretación genuina a letras que tocaban temas cotidianos de la vida.

Entre sus canciones más populares destacan “Nada”, “No se meta”, “Quién nos frena”, “Yo nací” y “Promesas bastardas”, que comúnmente eran escuchadas por sus fans mediante los videoclips que hizo de cada tema y que están en la plataforma YouTube.

