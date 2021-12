Beatriz Gasca recibió máximo reconocimiento ‘Doctor de Doctores Honoris Causa’

Por su incansable labor por fomentar la diversidad e inclusión en México, la experta en recursos humanos y responsabilidad social Beatriz Gasca recibió el máximo reconocimiento Honoris Causa: Doctor de Doctores.

En una ceremonia íntima, Beatriz Gasca que es una de las 30 CHROs que están transformando México, fue distinguida por el Claustro Doctoral Honoris Causa como Doctor de Doctores por iniciativas en materia de equidad de género, visibilidad de las mujeres, diversidad e inclusión, así como por su contribución a formar un mundo más justo.

Honrada por la distinción, la empresaria mexicana agradeció al Claustro y a sus doctores por reconocer su trabajo, logros académicos, proyectos sociales y liderazgo. A su vez, dijo sentirse ilustre por amadrinar a una generación que llevará su nombre, conformada por personas que desde sus trincheras están rompiendo paradigmas y creando cambios a favor de la sociedad.

“Agradezco al Claustro, a todas las doctoras y doctores por haberme recibido de una manera tan cálida, por darme este reconocimiento y por ser madrina de una generación con este calibre de seres humanos. Hoy tengo el honor de estar reunida con un grupo de mujeres y hombres que admiro pero además respeto y me inspiran. Mujeres y hombres que, además de haber conquistado su propio territorio, están creando cambios a favor de esta sociedad lo cual es un doble orgullo para todos ustedes y sus familias”, mencionó Bea Gasca durante su discurso.

Asimismo, Beatriz Gasca agradeció al feminismo en México por ser una fuente de inspiración y motivación para emprender acciones para mejorar las condiciones de vida de mujeres y grupos vulnerables; así como a sus socios y familia.

“Quiero agradecer al feminismo en México por ser una fuente de inspiración para mí y de mis proyectos; a mis socios de negocios por creer en mí y por permitirme emprender en esta nueva etapa de mi vida que no sólo dignificará el empleo en México, sino que también reactivará la economía para mas mujeres. Agradezco a mi esposo y a mi hijo por aterrizarme y rescatarme de la soledad”, destacó la también empresaria mexicana.

El reconocimiento Doctor de Doctores Honoris Causa es el máximo nombramiento que un personaje destacado en ciertos ámbitos profesionales puede recibir por parte de una institución. En este sentido, Beatriz Gasca fue nombrada Doctor de Doctores, luego de que en 2019 recibiera dos doctorados Honoris Causa por parte del Claustro Doctoral Iberoamericano y el Claustro Doctoral Honoris Causa; ambos por la creación del manual “Igualando Oportunidades, un camino hacia la inclusión”, una guía para volver tangible la inclusión en espacios empresariales.

Beatriz Gasca cuenta con una amplia trayectoria. Ha sido conferencista activa en distintos foros, entre ellos, el Women’s Forum Mexico, y ha escrito artículos sobre diversidad e inclusión a nivel mundial.

Asimismo, en 2017 fue nombrada una de “Las 100 Mujeres Más Poderosas de México”, por Forbes y fue seleccionada como Rising Talent (mujeres de menos de 35 años que generan cambios en su entorno), por el Women’s Forum for the Economy and Society.

Participa también como miembro del consejo de Cherie Blair Foundation, Grupo Mundo Ejecutivo y ha sido oradora para TED Talk y foros de relevancia global como el World Economic Forum de Davos, entre otros.

