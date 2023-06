En el tráiler del episodio 4 de la tercera temporada de The Kardashians, una pregunta ha causado un gran revuelo y especulación en torno al posible embarazo de Kendall Jenner con Bad Bunny. La modelo de 27 años, conocida por mantener su vida privada en reserva, ha sembrado dudas sobre su estado.

La interrogante que ha desatado la locura fue dirigida a Kendall Jenner durante el adelanto del episodio. La pregunta, "¿cómo va el embarazo?", ha llevado a algunos a especular que la modelo estaría esperando su primer bebé junto al cantante Bad Bunny, con quien se le ha visto en compañía en los últimos meses. De ser cierto, este supuesto embarazo consolidaría su relación.

Esta noticia, de confirmarse, significaría un sueño hecho realidad para Kris Jenner, madre de las Kardashians, quien anteriormente le había expresado a Kendall su deseo de convertirse en abuela. A diferencia de sus hermanas, Kendall Jenner es la única del clan que aún no ha tenido hijos, por lo que esté supuesto embarazo sería una sorpresa para muchos.

Sin embargo, los verdaderos fanáticos de The Kardashians saben que la situación no es lo que parece. La pregunta sobre el embarazo no estaría relacionada con Kendall Jenner, sino con su yegua. Al parecer, la modelo ha utilizado su romance con Bad Bunny como una forma de hacer público el embarazo de su caballo. Esta revelación podría explicar la privacidad con la que Kendall ha tratado este tema en particular.

A pesar de los rumores y las bromas en las redes sociales, Kendall Jenner ha mantenido su vida personal en gran medida fuera del ojo público, en contraste con las escandalosas vidas de sus hermanas y de su propia madre. Esta situación ha generado una gran expectativa entre los seguidores del programa, quienes esperan ansiosos el próximo episodio para obtener más detalles sobre la incógnita que rodea a Kendall Jenner.

Mientras tanto, los fanáticos deberán esperar para conocer la verdad detrás de la pregunta que ha desatado la locura en The Kardashians y descubrir si Kendall Jenner está embarazada de Bad Bunny o si se trata de una sorprendente revelación sobre su yegua.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OLA DE CALOR EN MÉXICO 2023: POR QUÉ SE PRODUCE, QUÉ ES Y CUÁNDO TERMINA