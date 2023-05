Bad Bunny estrena 'Where She Goes' y el video ya es viral

Bad Bunny volvió a ser tendencia luego de estrenar su nuevo sencillo Where She Goes, cuyo video ya supera las cuatro millones de visualizaciones en YouTube.

Esta etapa nueva de Benito se da luego de que triunfara como el headliner principal de la pasada edición del festival estadounidense Coachella. Y es que no cualquier tiene ese honor ante el público del evento que se da en California, Estados Unidos, por lo que esto es otro logro más en su carrera, la cual lo tiene en lo más alto de la industria.

Este lanzamiento se da después de que se confirmara su relación sentimental con Kendall Jenner, una de las modelos más importantes del mundo en estos días.

Es por eso que Bad Bunny se ha visto rodeado, mucho más de lo acostumbrado, de periodistas y cámaras fotográficas y de video para conocer todo lo que hace, tanto solo como cuando sale con Kendall.

De hecho, se ha dicho en repetidas ocasiones, incluso antes de que se lanzara como su nueva canción oficial, que Where She Goes va dirigida a Jenner. Y es que el amor de Bad Bunny por la integrante de la dinastía de las Kardashian es tal que no quiso dejarla fuera de esta nueva aventura musical.

Ahora que ha sido estrenada, tanto el tema como el video ya acumulan una enorme cantidad de reproducciones en las plataformas digitales, confirmando por qué Benito es el cantante a seguir en esta época musical.

