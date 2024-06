Avión de Malaysia Airlines podría ser encontrado luego de 10 años perdido

El 8 de marzo de 2014 el vuelo MH370 despegó con destino a Beijing, China, saliendo del aeropuerto de Kuala Lumpur en Singapur, 40 minutos después el avión desapareció y hasta la fecha no ha sido localizado.

Aunque se han reportado varias pistas para encontrar el vuelo de Malaysia Airlines, ahora sale a la luz una nueva pista para dar con la aeronave 10 años después.

Encuentan señal de audio del avión

De acuerdo con la Universidad de Cardiff, en Londres, encontraron una señal captada por micrófonos de agua, pero sólo tiene una duración de seis segundos.

Los científicos británicos esperan que con eso puedan dar con las coordenadas para el paradero del avión dentro de mar. Esto se suma a las 100 horas de datos de audio que tienen de otros accidentes aéreos.

Hay más pistas del avión desaparecido

El año pasado un hombre dijo encontrar un pedazo del avión desaparecido: "Era un ala jodidamente enorme de un gran avión de pasajeros, me he cuestionado, he buscado una salida a esto. Ojalá nunca hubiera visto esa cosa… pero ahí está. Era el ala de un avión, era mucho más grande que cualquier cosa en la categoría de aviones privados”.

En 2016 se encontraron un par de piezas en las costas de Mozambique, mismas que fueron trasladadas a Australia, desde entonces no se habían tenido noticias del vuelo MH370 de Malaysia Airlines.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: LAS JNS QUEDAN EXHIBIDAS EN VIVO DENTRO DE ‘VENGA LA ALEGRÍA’