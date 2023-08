Austin Majors, estrella infantil de NYPD Blue, otra víctima del fentalino

Austin Majors, estrella infantil de la popular serie NYPD Blue, murió a causa de una intoxicación accidental con fentanilo, reveló este martes la oficina forense del condado de Los Ángeles, California.

TMZ citó en exclusiva los resultados de la necropsia realizada al actor, quien fue hallado muerto en febrero pasado, en un centro de vivienda para personas sin hogar en Los Ángeles.

Majors murió a la edad de 27 años y, en su momento, la causa del fallecimiento fue catalogada como indeterminada.

A través de un comunicado, la familia del actor lo definió como “un ser humano artístico, brillante y amable”, que solo buscaba hacer felices a las personas.

Austin Majors: Del éxito en NYPD Blue pasó al olvido

Majors alcanzó la fama como “Theo Sipowicz”, hijo del detective “Andy Sipowicz” (Dennis Franz) en la serie de la ABC, NYPD Blue (conocida en México como Policías de Nueva York).

La serie tuvo 261 episodios y se mantuvo al aire hasta 2005. Tras finalizar este proyecto, la carrera de Majors fue en descenso hasta ser olvidado por las compañías de televisión.

Entre 2005 y 2009, participó en series como According to Jim y How I Meet Your Mother, papeles con un impacto menor al que tuvo en NYPD Blue.

Después de 2009, Majors desapareció gradualmente del radar hasta febrero de 2023, que la noticia de su muerte acaparó los titulares.

Su nombre se suma a la lista de miles de personas que han muerto a causa del fentanilo en Estados Unidos, donde también destaca el nombre de Leandro De Niro, nieto de Robert De Niro, quien falleció a causa de una sobredosis en julio pasado.

¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, de acuerdo con estudios.



El alarmante aumento en su consumo derivó en un llamado urgente del gobierno de Estados Unidos por formar una colación con México y China para frenar el tráfico de esta sustancia, convocatoria que el gobierno chino no atendió.



