¡Atención! SAT: A partir del 1 de abril, es obligatorio realizar este trámite para evitar multas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una institución de gran relevancia para la nación, y en este momento en el que nos preparamos para realizar la Declaración Anual, es fundamental estar informados sobre las responsabilidades fiscales.

A partir del 1 de abril de 2024, entrará en vigor una nueva obligación

A partir del 1 de abril de 2024, será obligatorio emitir facturas electrónicas en la versión 3.0 proporcionada por la SHCP. El SAT ha comunicado que la prórroga para utilizar facturas electrónicas con el complemento carta porte expira el 31 de marzo de este año.

La SHCP publicó la versión 3.0 de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y sus complementos el 28 de septiembre de 2023. El SAT anunció inicialmente que el período de convivencia entre las versiones 2.0 y 3.0 sería hasta el 31 de diciembre de 2023, pero se extendió hasta el 31 de marzo de 2024 para permitir que los contribuyentes se adapten. La prórroga sin multas ni sanciones para quienes no emitieron CFDI con complemento carta porte concluyó el 31 de diciembre de 2023.

¿Qué es el CFDI?

El CFDI es un documento digital emitido por el autotransporte que incluye la Carta Porte. El SAT utiliza este documento para combatir la evasión fiscal y controlar las operaciones de transporte. Es esencial para los contribuyentes que necesiten trasladar bienes y mercancías en el territorio nacional. A partir del 1 de enero de 2024, se establecen multas por no emitir la Carta Porte.

Penalizaciones por no cumplir

A partir del 1 de abril de 2024, quienes no utilicen la versión 3.0 del CFDI con complemento carta porte serán sancionados económicamente. Las multas van desde los 400 pesos hasta los 600 pesos por no emitir la Carta Porte 3.0, entre 760 pesos y 14,710 pesos por no mostrarla, y desde 880 pesos hasta 112,650 pesos en caso de reincidencias, dependiendo de la gravedad y frecuencia del incumplimiento.

¿Cómo hacer el proceso en línea?

Para realizar el cambio a través del portal, debes ingresar al enlace proporcionado.

Para actualizar, debes ingresar con tu e.firma y capturar la información en un formulario. Luego, confirma los datos para generar el aviso de actualización, selecciona el botón "confirmar" y envía los datos al SAT. Finalmente, imprime el acuse de actualización. Es importante tener en cuenta la entrada en vigor del CFDI 4.0 y asegurarse de proporcionar los datos correctamente para poder emitir facturas. Indicium Solutions ofrece una solución completa para cumplir con tus obligaciones fiscales de forma fácil y segura, incluyendo la migración a la versión del CFDI 4.0.