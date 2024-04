¡Atención! Caos en Tlalpan por patinadores

Un grupo de patinadores se desplaza por la calzada de Tlalpan y Viaducto en dirección al Sur, generando congestión en el tráfico de esa área el sábado 14 de abril de 2024. Los patinadores ocupan el carril de la izquierda, compartiéndolo con algunos automovilistas.

Continúa el caos en Tlalpan debido a los patinadores

A raíz de la rodada de patinadores que comenzó aproximadamente a las 10 de la mañana de este domingo 14 de abril en la calzada de Tlalpan, se ha producido un caos entre los conductores de vehículos. El objetivo de la rodada es llegar al Estadio Azteca.

Patinadores arriban en explanada de Estadio Azteca

A las 11:29 de la mañana, una rodada en patines llega a la explanada del Estadio Azteca desde Calz. San Antonio Abad y Chimalpopoca. La circulación de Calz. San Antonio Abad y su continuación Calz. de Tlalpan al sur se restablece por completo a partir de Chimalpopoca.

¿Hay multas por circular en carriles en patines?

En el capítulo tercero del Reglamento de Tránsito se establece que los vehículos no motorizados, es decir, aquellos que se desplazan mediante pedal, tracción humana o propulsión eléctrica, no están autorizados para circular en los carriles centrales. Sin embargo, no se especifica ninguna sanción correspondiente a esta infracción.

¿Por Qué Se Celebra el Día de los Patinadores el 14 de Abril?

El Día de los Patinadores se celebra el 14 de abril en honor a Santa Lidwina van Schiedam, quien se convirtió en la Santa Patrona de los patinadores y enfermos crónicos. Lidwina sufrió una caída mientras patinaba en un canal congelado en 1395, lo que resultó en una parálisis parcial que la mantuvo postrada en cama durante 38 años. A pesar de las expectativas, Lidwina sobrevivió y rezaba por los enfermos mientras ella misma estaba enferma. Después de su muerte en 1433, se construyó una capilla sobre su tumba y en 1890 fue canonizada por el Papa León XIII.

