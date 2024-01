Así fue la entrada de Aleska Génesis, exnovia de Nicky Jam, a La Casa de los Famosos 4

Aleska Génesis finalmente sí entró a La Casa de los Famosos 4 y aseguró que no es una delincuente. Tres días después de que la modelo venezolana de 33 años fue detenida en la Ciudad de México por presunto robo de relojes, sorprendió al aparecer en el reality show y mandó un mensaje claro.

Este martes 23 de enero inició el famoso programa y la gran sorpresa fue Aleska Génesis, acusada de robo por su excuñado Javier Rodríguez Borgio. Tras su liberación, la expareja de Nicly Jam se mantuvo en silencio y fue hasta su llegada al programa que habló sobre lo ocurrido con Nacho Lozano, conductor de La Casa de Los Famosos 4 de Telemundo.

Aleska aseguró que nunca tuvo miedo pues sabía que la verdad estaba de su lado y que no podían declararla culpable. “Yo iba a enfrentar esa situación, iba a dar mi cara y que así me metieran presa yo iba a demostrar mi inocencia, porque yo no iba a estar en persecución o escondiéndome como si fuese una delincuente cuando no lo soy”.

“La vida me puso a prueba y la pasé, que era mantener mi fe inquebrantable (...) cerré los ojos y confíe en ese alguien que me respalda y nunca me deja sola”, y añadió que sus dos hermanas no querían que viajara, luego que su abogado le advirtió que iban a detenerla. “Unos minutos antes de subirme al vuelo de Miami a México, recibo una llamada de mi abogado para notificarme que había tenido una orden de aprehensión en México y que si yo subía a ese vuelo y aterrizaba en México, me llevarían presa".

"Después me llamaron mis hermanas y me suplicaron que me quedara, que no tomara ese vuelo, que pensara en ellas, en mi familia”, a pesar de lo cual la modelo viajó. Tras ello, señaló que está orgullosa de entrar a La Casa de los Famosos 4 y mostrar "quién es la verdadera mala".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REPORTAN CAÍDA DE AVIÓN DE NORTHWESTERN AIR EN CANADÁ; SE HABLA DE 10 MUERTOS