Aracely Arámbula estalla contra Luis Miguel: "Me cae muy mal"

La actriz y cantante mexicana, Aracely Arámbula, se unió a la celebración de los 100 mil espectadores del exitoso musical "Vaselina". Mientras caminaba por la alfombra roja del evento, la reconocida protagonista de telenovelas como "La Patrona" y "Abrázame Muy Fuerte" dedicó algunos minutos a conversar con los medios de comunicación que se congregaron en el lugar para cubrir el evento.

No sorprendió a nadie que durante la conversación, la actriz fuera interrogada sobre su relación con su expareja, el famoso cantante Luis Miguel. Una reportera le preguntó sobre la situación legal entre ellos, a lo que Arámbula respondió con firmeza.

"Ya sabrán. Lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España, donde se afirmaba que yo no permitía que mis hijos vieran a su papá, es una total mentira", aclaró Arámbula. "Siempre ha tenido las puertas abiertas. Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien. En realidad, espero que su corazón sea tan grande como su ego y que piense en sus hijos".

La actriz fue crítica en su evaluación de la conducta de Luis Miguel como padre. "Ser un ídolo no significa que no puedas ser un buen padre. Miren a Alejandro Fernández con sus hijos en el escenario, a Chayanne, quienes han tratado a mis hijos con cariño y admiración. Mis hijos les tienen afecto y admiración. Yo siempre les he dicho 'admiren a su papá porque es un gran artista', pero también espero que sea un gran padre para ellos".

Arámbula compartió que habló con sus hijos antes de enfrentar a los medios para saber qué podía decir y qué no. Cuando se le preguntó sobre cómo reaccionaron sus hijos ante las fotografías de Luis Miguel llevando a las hijas de su actual pareja, Paloma Cuevas, al colegio, Arámbula reveló: "Mis hijos sí preguntaron 'mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esa señora?' Les expliqué que son hijas de nuestros amigos y que no tenían la culpa de nada. Ellos no se enojaron, simplemente preguntaron '¿por qué va allá y no viene a mi escuela?' Y les dije 'mi amor, porque le gusta estar en España'. Aunque México lo quiere mucho, él también debería querer mucho a México, mostrarlo más, sobre todo comenzando por sus hijos".

