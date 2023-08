Antonio Rosique, colosal y sin filtros: ‘Exatlón gusta porque es deporte, no morbo ni chisme’

Una de las voces más originales de la televisión mexicana, con un estilo único que ha marcado un antes y un después en los realities deportivos, es Antonio Rosique, el líder inconfundible de Exatlón.

El programa estelar de TV Azteca durante más de 6 años se ha mantenido en el gusto del público, gracias al esfuerzo de él y de un gran equipo que ha vivido más de una aventura en República Dominicana.

En esta entrevista con RÉCORD, nos habla de sus años viviendo en la naturaleza de ese país, que considera su segunda casa. Además, rememora emocionado sus inicios en el periodismo deportivo de la mano de José Ramón Fernández, quien hace 27 años le dio su primera oportunidad en TV Azteca, de la que hoy es una pieza fundamental.

Ser narrador, un sueño que comenzó en la infancia

En la mente de Antonio Rosique, sí o sí trabajaría en los medios deportivos: "Mi sueño de niño siempre fue emular o tratar de seguir los pasos de esas voces que escuchaba en las transmisiones de béisbol, fútbol, boxeo, como cualquier niño que se siente fascinado por los grandes héroes del deporte”.

“Siempre encontré fascinación en esos señores que traían un micrófono y nos contaban las historias y se sabían los datos y las anécdotas. Quedé muy marcado siempre por las anécdotas o la voz de don Pedro 'El Mago' Septién, la capacidad narrativa de don Jorge 'Sony' Alarcón, de José Ramón Fernández, de Pepe Espinoza, de Toño De Valdez, aquellos a quienes escuchaba de niño", cuenta Rosique con emoción al recordar a esos monstruos de la narración.

No olvida que Carlos Albert le dio su primera oportunidad, hace 29 años: "Desde niño quería dedicarme a esto. Entonces, enfoqué mis estudios en tratar de seguir esta carrera. Por fortuna, se me dio la oportunidad. Me la brindó Carlos Albert en la radio, en 1994. Aprendí, digámoslo así, como practicante, como becario, durante un año con él. Luego fui a estudiar a Estados Unidos y cuando regresé, él me dijo 'oye, hay una oportunidad en Azteca, ve a ver qué tal'.

Así se dio su llegada a TV Azteca y su encuentro con el icónico José Ramón Fernández: “Carlos me abrió la puerta, me presentó a José Ramón. La verdad es que tuve suerte y creo que también la preparación personal que había hecho antes me ayudó a poder abrir esa puerta que desde que José Ramón me dejó entrar a Azteca, un 27 de febrero de 1996, no he dejado de atravesar. Entonces, ya son 27 años ininterrumpidos".

De reportero en la redacción al trabajo de sus sueños, así define el conductor su paso por los medios.

"Ha sido una aventura. Así ha sido mi carrera en el periodismo, la comunicación y los medios. Comencé como reportero, escribiendo notas en la redacción, poco a poco salí a reportear en los campos de entrenamiento del futbol mexicano, cubriendo eventos más importantes, realizando entrevistas en el extranjero, cubriendo a la Selección Mexicana, siendo reportero y comentarista en las transmisiones de fútbol. Así fui ascendiendo, porque tienes que aprender las habilidades esenciales del oficio", destaca el conductor de Exatlón.

José Ramón Fernández, su gran maestro e impulsor

Sobre la influencia que tuvo José Ramón Fernández en su vida, así lo define: "No olvido que cuando entré en 1996, José Ramón y el equipo de comentaristas fueron a cubrir los Juegos Olímpicos de Atlanta y nosotros, los más novatos, nos quedamos en la redacción de TV Azteca”.

Define a su exjefe como una persona que apoya el crecimiento de sus pupilos: "José Ramón me dejó a cargo de las noticias con Javier Alatorre en la sección de Deportes en Hechos. Me ayudó mucho. José Ramón brindaba oportunidades y, si las aprovechabas, crecías. Si no, volvías a donde estabas y tenías que seguir trabajando duro. Mi carrera ha pasado por Juegos Olímpicos, mundiales de futbol, Juegos Panamericanos, coberturas internacionales".

Ha recorrido el mundo con su trabajo

Su pasión le ha permitido conocer lugares que solo en su mente podía imaginar: "Fui corresponsal en Europa para Azteca durante dos años mientras estudiaba mi maestría. Seguía a los futbolistas mexicanos allá: Jared Borgetti, Carlos Vela, etcétera. He tenido la oportunidad de cubrir un montón de eventos para Azteca”.

Los deportes y la pasión por la narración han llevado a Toño Rosique a visitar los cinco continentes: “He estado desde los Juegos Olímpicos de Sidney hasta Londres, pasando por Beijing, Atenas. También he cubierto Juegos Olímpicos de invierno. La verdad es que ha sido una carrera muy completa para mí, que además se sigue extendiendo por la oportunidad que me dieron de encargarme del Exatlón. Llevé mi experiencia como comunicador deportivo al mundo de los reality shows".

Nos habla de su experiencia en Exatlón México

"El Exatlón fue un desafío, un reto que apareció en mi vida y que le ha dado sentido a todo lo que aprendí en los 20 años anteriores. Venía de las noticias, de las pruebas deportivas y entrar al mundo del reality show tiene otras reglas. Pero al final me di cuenta de que, aunque la adaptación fue difícil como es normal, porque es pasar de trabajar en un estudio de televisión, viviendo en tu casa, a irte a vivir cinco, seis, siete, ocho o incluso nueve meses fuera de tu casa, y trabajar al aire libre tiene otras implicaciones que parecen sencillas, pero requieren una preparación diferente".

Se considera a sí mismo un contador de historias inspiradoras: "Me gusta mucho escribir, he escrito tres libros, innumerables notas de color y reportajes. Escribir es mi vida. Así que cuando llegué al Exatlón, empecé a escribir mis guiones y me dieron la oportunidad de crear el estilo narrativo del programa. Las palabras a utilizar, los apodos que doy a los competidores, el nombre de las competencias. Es un programa con un mensaje, que intento que transmita valores”.

Para Rosique, Exatlón lo abrió a una audiencia mucho más amplia, “antes la mayoría de mis espectadores eran hombres, ahora es toda la familia. La gente mayor también me reconoce por Exatlón cuando estoy en la calle".

Así ha sido su estadía en República Dominicana: "Llevo 6 años viviendo allí. Estoy entre ocho y nueve meses en República Dominicana y los otros cuatro los paso en México. Ya siento que es mi segunda casa, estoy completamente adaptado. Dominicana tiene un ritmo de vida diferente. El ser humano se adapta a casi todo, si tienes ganas, aprendes a disfrutar del calor, el sol y la naturaleza. No olvido el día que me picó una mantarraya, entendí que debo tener cuidado porque si falto en el programa, todo se retrasa. Además, el año pasado tuvimos un huracán. Yo nunca había vivido un huracán. Golpeó duramente a República Dominicana. Conocidos y colegas perdieron sus casas o fueron inundadas. Los hoteles también tuvieron que cerrar durante meses debido a los daños".

Agradece el rating del programa, el líder de TV Azteca: "Desde la primera temporada, Exatlón fue un boom, un fenómeno de la televisión mexicana. Llegó como algo diferente, una competencia deportiva con atletas reales que pudieran entretener. Porque Exatlón es deporte. No es morbo, chisme ni controversia”.

Recuerda el impacto que tuvo la primera temporada: “En la primera temporada rompimos récords para el canal, compitiendo con las telenovelas del Canal de las Estrellas. Ahora somos una comunidad. Y así continuaremos mientras tengamos el respaldo del público. Llevamos seis años siendo el programa líder de TV Azteca. No es fácil mantener programas de tanta duración durante tanto tiempo. Hicimos 33 semanas la temporada pasada y la anterior hicimos 37 semanas consecutivas. Hablamos de nueve meses, ni las novelas duran tanto. Agradezco al equipo por su fortaleza y doy gracias a Dios por darme fuerza, energía y salud".

Vienen más temporadas de Exatlón

El conductor compartió detalles de la nueva temporada del reality de competencia deportiva: "Empezaremos la nueva temporada a finales de octubre, será la séptima. Buscaremos sorprender al público nuevamente y estaremos allí, puedo asegurarte que permaneceremos durante seis o siete meses".

Habla sobre sus recientes vacaciones junto a su amada esposa: "Esto (grabar el reality) es de alto rendimiento. Parte de la compensación es desconectar, dejar de pensar en el Exatlón y disfrutar de mi familia. Fuimos de vacaciones, tomamos un crucero que partió de Roma y terminó en Barcelona. Como se acercaba la cuenta regresiva de los 365 días para los próximos Juegos Olímpicos, decidimos pasar por París y ver los preparativos para el próximo verano".

Sobre el apoyo de su pareja, nos cuenta: "Michelle es una mujer muy inteligente, que me complementa mucho. Hacemos un gran equipo. Ella también es periodista deportiva, trabajó en Televisa durante seis años en Monterrey. Hablamos el mismo idioma. Es como mi productora personal, me apoya de muchas formas en el Exatlón. Por ejemplo, Michelle es mi estilista, se encarga de mi vestuario, diseña mi imagen y trabajamos en los looks”.

También lo ayuda en la producción: “Michelle realiza mucha labor de preproducción. Es decir, yo no tengo preocupaciones mayores aparte de escribir mis textos, mis discursos y memorizarlos. No uso teleprompter, no me gusta que alguien más escriba por mí, escribo mis propios textos, lo que la gente escucha es lo que sale de mi mente", concluyó.

