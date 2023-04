La periodista y presentadora del noticiero "En una hora", Ana Francisca Vega, confirmó en sus redes sociales su salida de Televisa y Foro TV, tras 13 años trabajando en distintos espacios informativos de la cadena.

Ana Francisca expresó su agradecimiento a la empresa y a todas las personas que la acompañaron durante su trayectoria.

"Han sido 13 años llenos de experiencias, retos y muchas satisfacciones. Me voy agradecida con la empresa y con las personas que en estos años me han acompañado. Me quedo con todo lo bueno que me han dejado sus directivos, productores, reporteros, redactores, equipo técnico y toda la gente con la que he compartido momentos importantes", señaló.

La periodista también recordó los momentos en los que tuvo el apoyo y preferencia del público, "Cierro este ciclo muy honrada por el apoyo y la preferencia de todos los que en cada uno de los proyectos que he emprendido en televisión me han acompañado con porras, críticas y hasta desmañanadas, desde la época de "Fractal", en "Despierta" y finalmente conduciendo para Foro "En una hora".

Un aviso personal. ¡Muchas gracias! pic.twitter.com/Miws9Wdsch — Ana Francisca Vega (@anafvega) March 31, 2023

La salida de Ana Francisca Vega de Televisa y Foro TV es un hecho que ha generado reacciones en redes sociales y en los círculos periodísticos, ya que se trata de una de las figuras más reconocidas en el ámbito de la televisión mexicana.

Con su experiencia y profesionalismo, Ana Francisca Vega se ha destacado como una de las periodistas más comprometidas con su labor y con la audiencia, por lo que su partida es una pérdida importante para Televisa y Foro TV.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARRETERA MÉXICO-PACHUCA, BLOQUEADA POR MANIFESTACIÓN DE TRANSPORTISTAS