AMLO: 'Terminé la escuela de milagro'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio sus razones del por qué continuará con la entrega de apoyos a la educación, pues aseguró que es una parte fundamental para los estudiantes.

“Si no fuese por las becas, muchísimos no podrían estudiar. Yo estoy aquí, llegué a ser presidente porque estudié con una beca, si no, no hubiese yo terminado la escuela. La terminé de milagro, y eso por el apoyo”, declaró el presidente en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

Asimismo, el mandatario habló sobre la educación privada y aunque aseguró que no tiene nada en contra, seguirá apoyando a los más necesitados.

“El que tiene para pagar una colegiatura está en su derecho, pero el Gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo”, finalizó.

