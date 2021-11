AMLO: Recibe serenata en Palacio Nacional por su cumpleaños 68

Con mariachi y pancartas llegaron los seguidores del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, a Palacio Nacional para dedicarle una serenata en honor a su cumpleaños número 68 que celebrará este sábado 13 de noviembre.

Entre la multitud se escuchó el famoso ¡Es un honor estar con Obrador!, que entonaban con euforia los simpatizantes que se dieron cita en la plancha del Zócalo Capitalino en punto de las 18:00 horas.

No son los únicos que han tenido detalles con el titular del ejecutivo, también en su visita de este jueves 11 de noviembre a Sonora, Obrador recibió un pastel por parte de Maricela Sánchez y Marcela Zazueta, maestras en Hermosillo que lo esperaban afuera de su hotel, así lo dio a conocer 'El Universal'.

Esta noche, simpatizantes del presidente @lopezobrador_

acompañados por un mariachi, le llevan serenata a Palacio Nacional en la CDMX, en víspera de su cumpleaños 68 @pedrovillaycana para @El_Universal_Mx pic.twitter.com/knB5olfKCu — El Universal (@El_Universal_Mx) November 13, 2021

El simpático pastel de fondant tenía la figura del presidente y unos mensajes en los que se leía: te amamos, te queremos, te necesitamos, te admiramos, "felij cumpleañoj", ¡Sí a la 4T!

AMLO confirmó que se tomaría un descanso este sábado para asistir a un "retiro familiar", y agradeció al pueblo pero sobretodo a su familia por el respaldo.

“A partir de mi regreso a la Ciudad de México me quedo en retiro familiar para estar con mi familia que también me da mucho aliento, no podría yo salir adelante, enfrentar los problemas afuera si hacia dentro no tengo apoyo familiar, no tengo respaldo familiar, entonces son mis dos grandes pasiones: el pueblo y mi familia, y agrego una más que tiene que ver con Sonora, el beisbol”, comentó durante su estancia en Sonora.

