AMLO presenta video de la irrupción de Ecuador a la Embajada de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló una serie de videos grabados dentro de la Embajada de México en Quito, durante el allanamiento llevado a cabo por las autoridades de Ecuador. Estos clips fueron presentados durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

AMLO revela vídeos donde irrumpieron a la embjada

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró imágenes inéditas de la irrupción en la Embajada de México en Ecuador el pasado viernes 5 de abril. El presidente condenó los hechos y anunció que el Gobierno de México acudirá a la Corte Internacional. Las imágenes mostradas prueban cómo se vivió la irrupción desde dentro de la embajada. López Obrador destacó que no se puede violar el derecho de asilo y protección de una embajada en cualquier parte del mundo.

“Se revelaron imágenes del maltrato a uno de nuestros diplomáticos. Cuando regresa todo el grupo, toda la misión que estaba representando a México en Ecuador, se traen algunas imágenes de cámaras del interior de la Embajada, cámaras de seguridad, entonces ya se está conociendo más, todavía no se termina de tener toda la información de cómo fue este asalto autoritario. Hoy le pedí a la secretaria de Relaciones, a Alicia Bárcena, que se diera a conocer esta información, este fragmento de video pero como estamos aquí y ya hable de esto, vamos a que se de a conocer ahora. Nosotros somos juaristas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. Señaló.

El video presentado por el Gobierno de México muestra al embajador Roberto Canseco siendo apuntado con armas de fuego y sometido por las fuerzas ecuatorianas mientras intenta evitar que ingresen a la sede diplomática. A pesar de ser tratado de esta manera, Canseco persiste en defender la soberanía desde la Embajada. El mandatario mexicano condena estos hechos y destaca que su gobierno no actúa a la fuerza.

“Esto para los hermanos ecuatorianos que son nuestros hermanos para que no haya nada que temer y como siempre lo decimos, no somos iguales, nosotros no somos autoritarios, no somos fachos, no pensamos que los problemas se resuelvan con el uso de la fuerza, somos pacifistas y siempre lo vamos a ser, nada más que no podemos quedarnos callados ante un agravio como el que sufrió nuestra representación diplomática”. Comentó el mandatario.

¿Qué está pasando en Ecuador?

La embajadora mexicana Raquel Serur fue declarada persona non grata en Ecuador, lo que llevó al presidente de México a enviar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para traerla de regreso junto con el exvicepresidente Jorge Glas. La embajada fue allanada y el encargado de la embajada, Roberto Canseco, fue agredido por las autoridades ecuatorianas. Varios países de América Latina y Europa lamentaron los hechos, ya que las embajadas se consideran espacios seguros. Se reveló que la persona que ordenó la irrupción de la embajada fue Mónica Palencia, actual titular del Ministerio de Gobierno de Ecuador, quien nació en México pero recibió la naturalización ecuatoriana en 2023. Los internautas exigen que sea investigada por traición.

