AMLO: Mariachis llevaron serenata al presidente por su cumpleaños 67

Desde las primeras horas de este viernes 13 de noviembre, e incluso desde la noche del jueves, hasta medio centenar de personas se reunieron a las afueras del Palacio Nacional para festejar a Andrés Manuel López Obrador, por su cumpleaños 67.

Grupos de mariachi y de trova, así como gente de toda la República e incluso de los Estados Unidos, se aglomeraron para celebrar junto a AMLO, pese a que este había pedido que no se reunieran grupos de gente debido a la Pandemia por Coronavirus.

“Me enteré por unos mensajes en las redes sociales que quieren venir hoy en la noche para traer una serenata. Yo no puedo impedirlo, pero no hace falta, no hace falta, tenemos que cuidarnos ahora por la pandemia, todavía sigue afectando. Y hay amor sincero y eterno, es un amor recíproco. Así como me quieren a mí muchos, los quiero yo y un poquito más todavía. Entonces, muchas gracias, pero no hace falta”, indicó el presidente de México.

“¡Qué dure mil años, que dure mil años y que nos gobierne cien años más!. Es el mejor presidente que ha existido en México”, se escuchaba en la calle de Moneda, a un costado de la puerta de acceso a Palacio Nacional, de acuerdo a El Universal.

Otros temas como El rey, Cielito Lindo y Amor eterno, fueron entonados por los seguidores de López Obrador para expresar su cariño.