AMLO envió mensaje tras dar positivo: 'Me siento bastante bien; el virus va de salida'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje desde su despacho en Palacio Nacional después de haber dado positivo al Covid-19 por segunda vez desde que empezó la pandemia y dijo sentirse bien de salud y con síntomas leves de la enfermedad.

“Estoy ronco, afónico, pero bien. Este mensaje es para informar como me encuentro pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar", compartió López Obrador.

“Con el propósito fundamental que no nos espantemos, afortunadamente esta es una variante (ómicron) que no tiene el grado de peligro que la variante Delta y lo estoy experimentando”, continuó.

El mandatario se tomó la temperatura durante su mensaje, misma que marcó 36.1 grados y un nivel de oxigenación de 96 que lo ubican dentro de los parámetros respiratorios normales.

"Tengo ardor en la garganta, es como una gripe con ronquera, un poco de dolor de cuerpo al principio, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien.

"Creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos y tener perdidas humanas, esto es distinto. Este virus va de salida, no va a los pulmones y muy pronto las cosas van a normalizarse”, aseguró.

