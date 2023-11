AMLO considera que Argentina se hizo un ‘autogol’ al elegir a Javier Milei como su Presidente

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lamentó que el ultraderechista Javier Milei ganara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para convertirse en el nuevo Presidente electo de Argentina, considerando que el pueblo de aquel país se hizo un “autogol” al darle el poder a un conservador a favor de la privatización y el clasismo.

“ Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar, pero el pueblo es soberano.

“ Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol, y yo no estoy de acuerdo aunque respeto la decisión del pueblo con los Gobiernos de derecha, no estoy de acuerdo con los Gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo. Eso es lo que puedo decir”, declaró AMLO en su conferencia mañanera.

Cabe recordar que en el pasado Javier Milei arremetió contra el mandatario mexicano cuando éste habló sobre las elecciones presidenciales de Colombia en 2022, en las que fue electo el izquierdista Gustavo Preto.

“ Lo de López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. ¿Quién es él para decir que es votar bien o que es votar mal?”, comentó en su momento el ahora Presidente electo de Argentina.

