Alumnas del IPN golpean a profesor por presunto acoso sexual

Un grupo de alumnas de la Vocacional 8 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha decidido tomar medidas drásticas para poner fin al acoso sexual que, ellas mismas reportan, ha estado ocurriendo dentro de la institución.

Un video que circula en redes sociales muestra a una joven enfrentando a un profesor, sentado en un escritorio, mientras le acusa abiertamente de acosar a maestras y alumnas, incluso llegando al extremo de amenazas. La escena se torna aún más intensa cuando otros estudiantes se unen a la protesta, expresando su rechazo y enojo hacia el docente.

La joven, vestida de negro y con un pañuelo morado que le cubre media cara, confronta al profesor con palabras contundentes: "Usted es una persona acusada que ha acosado hasta maestras, alumnas y hasta ha amenazado. No lo queremos dentro de la institución. Y si esto no se cumple, no nos va a quedar otra más que irnos a paro porque no es la primera vez que lo hace".

Alumnas del Voca 8 del @IPN_MX se hartaron del encubrimiento y la falta de atención a sus denuncias contra maestros agresores y acosadores.

Otros planteles dieron a conocer ya, listas de profesores denunciados y se pronunciaron para tomar acciones en conjunto.

En el video, la denunciante revela que no es la primera vez que el profesor en cuestión ha tenido relaciones inapropiadas con menores y que ha utilizado métodos cuestionables para que los estudiantes puedan aprobar sus materias.

La situación toma un giro más drástico cuando otros jóvenes se acercan al profesor y comienzan a golpearlo con puños y patas. En medio de la agresión, se escucha la voz de un estudiante que dice: "Acuérdate que tú mamá es una mujer, cabrón".

La comunidad estudiantil de la Vocacional 8 se encuentra dividida respecto a estas acciones, algunos respaldan a las jóvenes al denunciar públicamente el presunto acoso sexual, mientras que otros expresan preocupación por la violencia desatada durante la confrontación. Hasta el momento, las autoridades del IPN no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente.

