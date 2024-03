Alfredo Adame explota en contra de la Divaza en La Casa de los Famosos 4

El actor y conductor mexicano Alfredo Adame, es uno de los participantes con más polémica dentro de la casa de los famosos 4 programa de televisión para Estados Unidos. El actor de nueva cuenta se ve envuelto en un momento tenso con el influencer La Divaza Pedro Luis Joao.

El influencer “La Divaza” no acepto sus comentarios del actor Alfredo Adame protagonizando un fuerte enfrentamiento donde el actor mexicano estallo y perdió el control, ya que la tensión de los últimos días iba en aumento hasta que estallo por completo Adame en contra de La Divaza el pasado domingo con una serie de criticas en contra del Influencer uno de los nominados.

Mientras que el Influencer le contesto a el actor mexicano diciendo que le falto al respeto a sus compañeros “Le has envenenado la cabeza a Ariadna. El cual termino en una confrontación entre el actor y el Influencer. Alfredo Adame declara que había intentado mantener una relación de amistad con La Divaza; sin embargo, no logro mucho con el influencer, por lo que fue contundente al asegurar que “no sirve ni para dar show”.

El actor Alfredo Adame dijo. “Traté de construir una relación basada en la amistad y el respeto. Pero ya veo que con una persona tan baja, sucia y frustrada como tú no se puede lograr nada. Atacas como hombre y te defiendes como mujer. Eres un inútil que no sirves para nada, ni siquiera para dar show”.

Tristemente sigues diciendo mensajes de odio hacia las mujeres. No tienes redes sociales por una razón y por esa misma razón no creo que debas de estar en televisión, y creo que deberíamos hacer responsable a Telemundo por permitir a una persona con este discurso de odio en este programa”, alegó el titular de "Radio Divaza".

Por otro lado, Maripily le comenta a Adame que moderara su temperamento, así como sus comentarios. Él respondió: “Que se sientan, yo no puedo andar por la vida comprando pleitos ajenos, si no te parece pues no me pregunten”.

El actor Adame regresa a la sala como si no pasara nada mientras cantaba: “nos vamos al mundial, nos vamos al mundial, esto es cuestión de presupuesto”