Alex Montiel, el ‘Escorpión Dorado’, y su esposa aclaran rumores sobre supuesta infidelidad

Alex Montiel, conocido como 'El Escorpión Dorado', y su esposa, Dana Arizu, aclararon los rumores que circulan sobre una supuesta infidelidad por parte del influencer, quien fue captado con la conductora Fabiola Martínez en el concierto de Peso Pluma en Monterrey.

Ante esta situación, el reconocido youtuber y su pareja dieron a conocer que se encuentran en una relación abierta desde hace un tiempo.

"Acordamos que Alex y yo teníamos la posibilidad de poder salir con cualquier persona y que eso iba a ser aceptado por nosotros. Al final está funcionando en la relación", dijo Arizu en un video publicado en el canal de YouTube de El Escorpión Dorado.

Por su parte, Alex Montiel dijo que ha recibido muchas críticas y "hate", al punto en que aseguró que "han sido de los días más difíciles de su vida".

"A mí me dio en la madre muy cabrón. Han sido de los días más difíciles de mi vida. También hay mucho hate que no entiendo y a mí me rebasan mucho; (estoy) sentido porque está involucrado mucha gente", mencionó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿NUEVO SENCILLO DE BAD BUNNY? IA CREA CANCIÓN DE CEPILLÍN USANDO LA VOZ DEL REGUETONERO