Al Pacino explica su ‘error’ al anunciar la Mejor Película en los Oscar

Al Pacino fue el actor que salió al final de la entrega de los Oscar para anunciar la categoría principal a Mejor Película, pero éste no mencionó a los nominados y, sin gran chiste, dijo que ‘Oppenheimer’ ganó.

Esto le trajo muchas críticas al histrión de Hollywood por su forma de actuar e incluso le pareció a muchos una falta de respeto que no nombrara a las demás cintas participantes.

Al Pacino explica por qué ‘arruinó’ los Oscar

En su defensa, el protagonista de ‘Caracortada’ mencionó que sólo estaba siguiendo las instrucciones que la producción de los Oscar le dijeron.

"Parece haber cierta controversia sobre el hecho de que no mencioné cada película por su nombre anoche antes de anunciar el premio a la Mejor Película. Solo quiero dejar claro que no fue mi intención omitirlas, sino una elección de los productores de no repetirlas, ya que fueron destacadas individualmente a lo largo de la ceremonia”, mencionó a TMZ.

Al Pacino se siete mal por su ‘error’ en los Oscar

En la entrevista que le dio al portal de espectáculos, Al Pacino detalló que se sintió mal al no mencionar las otras películas antes de exponer al ganador.

"Me doy cuenta de que ser nominado es un hito enorme en la vida de alguien y no ser reconocido completamente es ofensivo y doloroso. Lo digo como alguien que se identifica profundamente con los cineastas, actores y productores, así que empatizo profundamente con aquellos que se han sentido menospreciados por este descuido, y por eso sentí necesario hacer esta declaración”, finalizó.

