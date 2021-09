Afirman tras revisión que sí se está desmantelando cervecera

Representantes de la Semarnat, y Leobardo Clark, ingeniero mecatrónico de la Universidad Autónoma de Baja California y quien fue designado como representante de los colectivos de la sociedad civil y grupos de resistencia, confirmaron que se está realizando el proceso de desmantelamiento de la planta cervecera de la empresa estadounidense Constellation Brands.

Tras la visita se realizó una reunión en las oficinas de la Semarnat entre diversos órdenes de gobierno y representantes de los denominados “grupos de resistencia”, quienes siguen manifestándose en las inmediaciones de la planta, pues señalan que todavía están construyendo la planta cervecera.

“La visión general es de que sí están desmantelando. No están produciendo y no van a producir. Ni siquiera tienen bodegas terminadas y no encontramos materia prima, solamente está el cascarón, no hay nada. No hay ningún indicio de que se esté llevando a cabo obra alguna de construcción”, dijo una representante de la Semarnat que se identificó como Aurea Flores.

Constellation Brands se iba a construir en Mexicali y tenía una promesa de inversión privada superior a los mil 600 millones de dólares y generación de más de 60 mil empleos directos e indirectos.

La construcción de la planta cervecera se suspendió después de haberse realizado una consulta popular promovida por el Gobierno Federal en marzo del 2020 y en la que menos del 5 por ciento del padrón electoral participó. Posteriormente a la suspensión de la construcción, la empresa y los gobiernos federal, estatal y municipal acordaron iniciar un proceso de desmantelamiento de la fábrica y sus componentes durante un periodo de 24 meses a partir de febrero del 2021.

“De todas las instalaciones, el taller es el único edificio que está en operación y es donde están terminando de armar los tanques que se están trasladando a otras ubicaciones, donde se recibirán los componentes que se están llevando de Mexicali, mismos que requieren de mantenimiento, y que los terminen de armar debido a que se usarán en otras plantas de la compañía”, señalaron los representantes del Gobierno Federal en la reunión.

“Allí no se ha producido ni un litro de cerveza y no están usando agua para fabricar producto”, buscando darle certeza a la ciudadania inconforme”, dijo Flores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DAVID PÁRAMO VOLVIÓ A LA TELEVISIÓN TRAS SUFRIR UN ANEURISMA CEREBRAL