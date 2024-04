Adrián Uribe ¿Será político? Te contamos lo que dijo el actor

En México es tiempo de elecciones y muchos personajes del espectáculo se han unido a diversos partidos políticos y eso es lo que al parecer ocurrirá con Adrián Uribe.

Y es que en la mañana del martes, el comediante y conductor publicó en su cuenta oficial de X, un video en el que deja entrever su posible incursión a la política. Incluso, en el mensaje que dio hizo énfasis en que después de varias invitaciones, por fin se decidió y agregó que está seguro que la gente va a apoyarlo, pues lo conocen bien.

“Les tengo un mensaje muy importante. Por eso y después de muchas invitaciones rechazadas, he decidido que este es el momento de regresarle algo a mi país, voy a incursionar en la política y me voy a lanzar con todo. A alguien sensible, trabajador, que venga desde abajo y que sobre todo que sea honesto, de verdad no los voy a defraudar, cuenten conmigo”, expresó el actor mexicano.

Y aunque en el mensaje insinúa que se convertirá en político, Adrián Uribe no dio más detalles al respecto, por lo que en los comentarios mucha gente lo cuestionó y le pidió que diera más información.

