Acapulco Shore: Exintegrante reveló ser diagnosticado con Cáncer de mama

Santiago Santana, exintegrante de Acapulco Shore, reveló que le fue detectado cáncer de mama y compartió cómo fue para él recibir la noticia.

De esta manera lo dio a conocer a través de redes sociales donde confirmó la noticia.

“Bueno amigos, muchos no sabrán, pocos sí… me detectaron un pequeño cáncer de mama. Sí, a los hombres también nos da, a las y los que sí han tenido (la enfermedad), pues lo que les diría es que al principio, cuando te dan la noticia, se te viene el mundo abajo, pero que en realidad no es tan grave ni tan fuerte como al principio parece”.

Finalmente, Santana compartió que se sometió a una cirugía para extirpar lo que le encontraron y al salir indicó que todo salió bien.

