65 mil personas observan el Eclipse Solar desde las islas de Ciudad Universitaria

El Eclipse Solar Total que pudo verse este 8 de abril en México, Estados Unidos y Canadá fue un histórico evento que nadie se quiso perder, por ello en la Ciudad de México el lugar que más reunió personas para observarlo fueron las islas de Ciudad Universitaria, de la Universidad Autónoma de México (UNAM), hasta donde llegaron aproximadamente 65 mil personas.

Desde temprano y hasta con el desayunó llegaron a CU no sólo estudiantes y maestros, fueron personas de todas las edades quienes hasta con la mascota eligieron el campo libre que hay en este lugar para hacer un picnic y apreciar dicho evento astronómico que no sucedía en México desde 1991 y que no se presentará de nuevo hasta 2052, según proyecciones de la NASA.

La mayoría de asistentes llevaron lentes especiales para apreciar el Eclipse Solar, otros cargaron hasta con el telescopio para tener un mayor acercamiento del momento en el que el Sol quedó cubierto completamente por la Luna, que se tradujo en un 79% de oscuridad para la Ciudad de México justo a las 12:14 PM.

Después de que terminó el Eclipse Solar, los asistes pudieron quedarse en las islas de Ciudad Universitaria ya que la misma UNAM organizó diferentes actividades y hasta un concierto con artistas de diferentes géneros musicales.

