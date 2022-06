Tata pide a sus jugadores más minutos en sus clubes

CAMBIAN O LOS CAMBIAN…

Estos días en Selección Mexicana, además de entrenar y platicar con ellos de manera personal y grupal, en algunos casos Martino se ha detenido más de lo habitual para recomendar hacer un cambio de bando o giro de cara a la Copa del Mundo. Les ha solicitado levantar la mano para pedir más minutos en sus respectivos equipos o buscar la manera de salir a una opción que los tenga activos, o repasar lo que están haciendo bien o mal para corregirlo y se ganen un lugar y no dejar todo en manos del destino o un cambio de equipo, como en el caso de Diego Lainez, quien busca afanosamente minutos en el Betis, pero de no tenerlos buscará la mejor opción para su salida o préstamo, y así pueda tener minutos en la primera parte de la temporada, y llegue a la Copa del Mundo con mejor ritmo y futbol. Lo mismo para Rodolfo Pizarro, Sebastian Córdova, Orbelín Pineda, Henry Martín y Hector Moreno, futbolistas que no han mantenido la regularidad que desea el estratega de la Selección Mexicana, y que hoy es fundamental para aparecer en la lista de los 26 para Qatar 2022.

En otros casos también ha sido profundo y agudo, sabedor de que tienen que manejar la constancia y sobre todo el momento para llenarle el ojo, ya que en este momento no son al 100 por ciento del esquema de Martino, como es el caso de Erick Gutiérrez, quien ha sido de los que mejor cerró el año, junto con Héctor Herrera.

Y a otros pidió mantener el paso firme. Al menos a 15 jugadores cortarán el domingo para irse de vacaciones y descansar, algunos otros a reportar con los trabajos de pretemporada, y liga en los de la MLS. Estos que cortarán estarán en el juego de mañana frente a Uruguay y muy probablemente frente a Ecuador, donde Martino espera poner lo mejor del equipo de cara a los juegos frente a Polonia y Argentina de la Copa del Mundo, estos futbolistas que no viajen a la Nations League de antemano saben que están arriba del barco mundialista.

CUADRO DE LUJO

Sabedor de la importancia del juego de mañana y de lo importante que es medirse a un rival de esta jerarquía, independientemente de lo que ponga ante Uruguay, Martino no se guarda nada y va con lo mejor de su repertorio. Con Ochoa en la portería, sus cuatro defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Néstor Araujo y Gerardo Arteaga, tres en mitad de terreno con: Erick Gutiérrez, Edson Álvarez y Héctor Herrera, Andrés Guardado va a la banca por esta ocasión y porque jugó frente a Nigeria. En punta estarán Alexis Vega, Tecatito Corona y Raúl Jiménez.

El once de lujo y que mejor tiene en estos momentos Gerardo Martino para los compromisos frente a Uruguay y Ecuador y la gran oportunidad para subirse a Qatar de Gutiérrez en mitad de terreno, y arriba para mostrarse de Alexis Vega.

PIDEN JUGAR TODOS

Otros, conscientes del mal momento que atraviesan en la cancha, han pedido a Martino un trabajito especial y están dispuestos a sacrificar algunos días de vacaciones para estar en la mayoría de partidos, y así se puedan encontrar de la mejor manera con sus compañeros, y sobre todo el ritmo individual, caso de Raúl Jiménez, quien no encuentra el gol y ha sido blanco de varias criticas por lo mismo. El delantero ha pedido jugar los tres partidos amistosos y de ser posible sumarse a la Nations League para encontrar su mejor forma y llegar de mejor manera a la pretemporada con su equipo, lo mismo para Diego Lainez en lo que se resuelve su futuro, luego de que el jugador ha pedido más minutos en el Betis y en caso de no tenerlos buscar una opción prioritaria en Europa a préstamo, o vendido para tener actividad estos seis meses antes del Mundial y así llegar lo mejor posible a Qatar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA, CON CINCO CONTAGIADOS DE COVID-19 ENTRE STAFF Y PLANTILLA.