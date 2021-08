¿Salcedo jugó por última vez con el Tri en la era Tata?

SALCEDO COMO CHICHARITO

Carlos Salcedo tal vez vistió por última vez en la era de Gerardo Martino la playera de la Selección Mexicana. El defensa de Tigres está siendo analizado con lupa por algunas conductas fuera de la cancha y que tienen que ver directamente con el cuerpo técnico de Martino, roces y reclamos con un auxiliar técnico (Jorge Theiler), ya que desde su punto de vista fue exhibido al no estar listo en el calentamiento, incluso ni con la equipación, por lo que vino el reclamo abierto y airado, que incrementó la molestia del central por no ser tomado en cuenta desde el inicio del juego.

Esta situación no ha gustado a Martino ni a la misma Dirección de Selecciones Nacionales, por lo que lejos de su rendimiento dentro de la cancha, el cual no ha sido el mejor en sus últimos llamados, el jugador de Tigres está en duda por su conducta y disciplina en ese momento, por lo que es muy factible que se una a la lista de Javier Hernández, Marco Fabián y otros, que por su conducta y actitud no son llamados a Selección Nacional.

Si bien es cierto no todo el cuerpo técnico es de lo mejor visto por los jugadores, donde algunos jugadores o la mayoría prefieren distintos modos y formas, la realidad es que la mayoría no tiene quejas, y si las hay es sobre otros integrantes y no sobre el mencionado, con quien tuvo el roce Carlos Salcedo (Jorge Theiler).

La siguiente lista saldrá en 20 días para la primera cita de la eliminatoria mundialista y ahí se podrán despejar dudas, pero el entorno del cuadro mexicano contempla el no llamado de Salcedo y otros, que por el nivel mostrado en la Oro su lugar será ocupado por algunos que participaron en los Olímpicos, por lo que de a poco se espera el cambio generacional que el cuerpo técnico estaba llevando de menos a más y que hoy por exigencia de resultados y nivel del equipo mostrado en el torneo de la zona se tiene que hacer para no poner en aprieto el Octagonal y por ahí aprovechar dichas visitas para que los jóvenes tengan experiencia en este tipo de competencias y sepan de lo que se tratan las eliminatorias, que el propio Martino ha manifestado como duras y complicadas, a diferencia de los últimos procesos mundialistas.

9 MEDALLISTAS EN LA MAYOR

En este tenor y luego de los resultados de las selecciones mexicanas que compitieron en la Oro y en Tokio, Martino está decidido y comenzará de manera más repetitiva a hacer el tan mencionado y exigido cambio generacional que pide la misma Selección Mexicana. Por lo pronto, en la lista de septiembre y si su estado físico se los permite podría verse de regreso a Guardado, Moreno y Lozano, que tanta falta hicieron en la Oro, pero de igual forma le dará su paso a Ochoa, Romo y Martín en la mayor, luego de lucir en los Juegos Olímpicos, lo mismo que a Vega, Córdova, Lainez, Vásquez, Rodríguez y Sánchez, quienes estuvieron con la menor y que para el entrenador mexicano es momento de darles más peso y minutos con la mayor. Estos jugadores, que con sus actuaciones han brillado con la plana tricolor, serán las caras más contantes como menores en el Octagonal y en los juegos amistosos de la selección mayor.

Desde luego quiere ver por momentos a César Montes, Esquivel, Loroña y Ángulo de manera paulatina, aunque no es descabellado que en una lista aparezcan estos jugadores, que también se han ganado su llamado y minutos en la mayor.

MOLESTOS POR LOS 'MOLEROS'

Molestia generalizada por el calendario y el empalme de fechas, partidos y torneos.

Los equipos que están participando en torneos con los equipos de Estados Unidos han manifestado de manera interna a sus entrenadores y estos a sus directivos su inconformidad por las semanas que vienen tan apretadas, donde muchos jugadores no han tenido descanso ni vacaciones, y como antecedente el calendario de Fechas FIFA que vienen a nivel eliminatorias de selecciones, por lo que los jugadores han exigido ser tratados como seres humanos y no como máquinas. Por tal motivo, algunos o la mayoría de equipos estarán viajando y participando con equipos alternos, al ser juegos y certámenes que no les generan nada deportivamente y en lo económico absolutamente menos, incluso argumentan que pierden e invierten más de lo que ganan.

Ahora, esperan que la Liga MX que tanto quiere competencias en Estados Unidos de equipos mexicanos, les haga caso y los valore como seres humanos y deje de ver signos de peso en las piernas y dorsales de sus futbolistas.

