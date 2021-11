Liga MX, una liga que pierde

Mientras no exista un código de ética o comportamiento en la liga mexicana difícilmente se darán sanciones ejemplares. Por ende, declaraciones y comportamientos dentro del futbol mexicano no cambiarán. La ausencia de reglas de conducta tanto dentro como fuera de la cancha es lo que impera en el futbol mexicano. Además de espectáculo y orden, al balompié mexicano le hace falta conducta, actos que vayan acorde con una liga como la que venden, presumen y pregonan.

Ejemplos en todos o en la mayaría de equipos del futbol mexicano encontraremos, desde violencia familiar, demandas por abuso, fiestas, parrandas, expresiones y demás, y así pretenden invitar a la afición a respetar y comportarse en las gradas del estadio.

Antes de exigir se debe limpiar la casa, que por cierto la tienen bastante regada y sucia. La liga como la misma FMF debe de concientizar a sus agremiados a comportarse, a cuidar detalles, palabras, para luego pedir y exigir a su afición, pero lejos de ello los clubes apapachan, desvían el tema y no focalizan el hecho de manera tajante y constructiva.

Todo esto sumado al pésimo nivel del torneo. Los partidos y calidad de los jugadores del balompié nacional están sumidos en una de sus peores crisis como liga, como marca y producto, de no darse cuenta de las fibras manchadas que se tienen el resultado puede ser muy doloroso, ya que la afición les ha perdido el respeto y credibilidad y hoy se ve la liga por un hecho de costumbre, que por pasión o gusto por pasar un rato. No gusta, no divierte y no entretiene.

La Liga MX vive un grave momento. Culpables hay varios que han sujetado la pelota tan fuerte que la ahogan y asfixian sin querer cambiar su esquema y sólo cuidar lo suyo. Otros que han llegado a tomar el mismo balón con cambios radicales y según ellos, fortuitos para la mayoría, aunque la realidad es que tienen el proteccionismo de sus franquicias a cambio del espectáculo. Otros con apoyar a un grupo con sentido de pertenencia han decidido cambiar las reglas y al mismo tiempo cuidar lo suyo a costas del resto.

Las pocas manos que sujetan el balón con el que se juega no se han dado cuenta del daño que generan sus acciones, y que hoy lo que realmente les importa (televisión) les pondrá trabas para un contrato más atractivo, basado en el poco espectáculo que brindan, en los números de sus partidos.

La gravedad es que la afición no se va del estadio, se va de la televisión y del propio futbol, la liga mexicana es vista en Estados Unidos por un tema de arraigo, un sentimiento de extrañamiento, sin importar la exigencia y la calidad de lo que pagan y reciben, pero las nuevas generaciones como en México y Estados Unidos tienen la capacidad de elegir y el futbol mexicano no es la primera opción.

O reaccionan y componen sus estructuras y hacen una liga más atractiva en todos los aspectos, y congruente con lo que dicen y venden, o a mediano plazo el futbol mexicano será desplazado por la MLS, una liga que trabaja a comparación de grandes ejemplos (NFL, NBA, MLB, NHL, entre otras), ligas que priorizan la diversión y el espectáculo de su espectador.

LA OBLIGACIÓN DE MARTINO

La Selección Mexicana tiene claro que no pueden permitir una tercer derrota seguida frente a Estados Unidos en este año, para evitar y erradicar por competo esta posibilidad que dejaría a Martino mal parado para el resto de su proceso, el entrenador del Tri trabajará en la contundencia de su ofensiva, la cual les faltó en los dos últimos encuentros frente a los norteamericanos, ya que en el tramite de ambos juegos no fueron superados, pero a pelota parada y contragolpe los liquidaron, como siempre le juegan a México.

Martino sabe que una derrota lejos de afectarle el trámite al Mundial de Qatar, generaría fuertes críticas a las formas de juego y manera de encarar los juegos importantes. Recordemos que a Gerardo Martino se le contrató para preparar una Selección Mexicana fuerte tanto futbolística como mentalmente, que de la posibilidad real de superar las instancias de siempre. Martino no llegó a calificar a México a una Copa del Mundo, sino a competir con las selecciones importantes dentro de los Cuartos de Final.

