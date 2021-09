Lainez y JJ, descartados con el Tri para Fecha FIFA

La Fecha FIFA de octubre se juega la siguiente semana. La lista de Gerardo Martino se dará a conocer mañana por la tarde. Ese listado mantendrá la base de septiembre, donde las novedades serán la incorporación de Hirving Lozano, Johan Vásquez, Héctor Herrera y el llamado de Raúl Jiménez.

Si bien el club y la FMF acordaron el llamado de Jiménez para este mes y noviembre, luego de quitar la queja ante FIFA por no ser liberado para los juegos oficiales de hace un mes y así evitar que Wolves fuera castigado económicamente, también es importante señalar que las autoridades inglesas no han dado luz verde a la salida y regreso libre de los jugadores por tema de pandemia. Ante la falta de una postura de las autoridades, se sigue negociando la posibilidad que ya estaba cerrada hace unas semanas, y en donde el club no tiene ningún problema en dejarlo concentrar, sólo está esperando la misiva oficial de la Liga Premier.

En esa misma lista estará Andrés Guardado, además de que se mantiene la duda de Néstor Araujo, al menos hasta no recibir los resultados médicos.

Quien no aparece en el listado porque aún no termina de estar al cien por ciento es Diego Lainez, mismo tema para José Juan Macías.

Los de la MLS serán los mismos: Alan Pulido, Rodolfo Pizarro y Jonathan dos Santos.

Los de la Liga MX estarán encabezados por los cuatro futbolista del América (Ochoa, Sánchez, Martín y Córdova), los de Cruz Azul(Romo, Alvarado, Pineda), Rayados (Montes, Moreno, Gallardo) y Chivas (Vega, Antuna, Sepúlveda), siendo los que más aporten. La Selección Mexicana se concentrará el domingo por la noche para tener su primer juego el jueves en la cancha del Estadio Azteca.

EL AZTECA, AL 75% PARA EL TRI



Luego de que para los juegos del local de América y Cruz Azul el estadio Azteca abrirá sus puertas a la afición en un 75 por ciento de su capacidad, Selección Mexicana hará lo mismo, esperando un aforo de más de 60 mil espectadores para los juegos del jueves y domingo.

La decisión ha sido pensada y consensuada en los escritorios de la FMF, ya que en los últimos juegos, en ese mismo inmueble, la afición no se ha comportado de la mejor manera cuando la Selección ha tenido malas actuaciones y el grito homofóbico ha sido coreado en más de dos ocasiones, por lo que de nueva cuenta confían en ellos y en especial apuestan en el bolsillo para recuperar algo de los perdido el año pasado.

MÁS QUEJAS Y A REVISIÓN

La crisis del arbitraje mexicano se agudiza semana a semana y jornada a jornada, incluso el escritorio de Arturo Brizio tiene más quejas que palomitas o felicitaciones.



El trabajo de silbantes como César Ramos, Enrique Santander, así como el tratamiento y ejecución del VAR, tiene insatisfechos y más que molestos a varios equipos del futbol mexicano, que no han dudado en comunicar su enfado y comenzar a cuestionar el rumbo del arbitraje. También se preguntan si las decisiones en cuestión de dirigentes, asesores y árbitros van por el mejor camino, ya que cada jornada son el tema del balompié nacional.

A finales del año futbolístico vendría una revisión importante al tema arbitral en cuanto a resultados, ejecución, aprendizaje y futuro, todo en virtud de recuperar el nivel que se tenía en las canchas del balompié mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS SALCEDO SOBRE EL TRI: 'YO LA CA..., PERO NO SE ACABA MI VIDA SI NO VOY A UN MUNDIAL'