Diego Cocca comete su primer error al dividir al Tri

EL PRIMER ERROR DE DIEGO COCCA

La Selección Mexicana inicia su reestructura en cancha rumbo al Mundial del 2026 de la mano de Diego Cocca. Cambios a nivel estructura, nuevas personas trabajando en selección, y sobre todo, pero muy notorio, un ambiente más relajado de trabajo, más cordial, sin el miedo e incertidumbre que sembró más de una vez el todavía presidente de la FMF, Yon De Luisa, al grado de no dejar accionar a su grupo a toda su capacidad, y que incluso esa misma actitud costó en su momento la salida de personas valiosas para la estructura de selecciones.

Un ambiente más abierto, mayor comunicación entre cuerpo técnico y jugadores, una línea de trabajo clara, no es que anteriormente no se tuviera, simplemente no se compartía o se accionaba desde un sólo lado, el del cuerpo técnico, y no estrictamente, Gerardo Martino.

Pese a ello, no cabe la duda de que el estratega de la Selección Mexicana de Futbol, quien apenas debutará esta tarde en Surinam, ha cometido su primer error, un error que todos los anteriores entrenadores han cometido, y que han pesado y cargado por todo su proyecto, incluso había técnicos de manga ancha que dejaban que los seleccionados participaran en un partido y al siguiente rompieran concentración, otros que rompieran la misma para compromisos personales, y así hasta llegar a los problemas más serios de indisciplina. Pero hoy, Diego Cocca ha caído en eso en partir la Selección Mexicana en dos grupos, en darle a un grupo más peso y jerarquía que a otro, cuando creo que al iniciar un proceso lo que más buscas es igualdad, equidad, que todos sepan que valen lo mismo para Selección Mexicana, y el mensaje ha sido lo contrario, dividir por la jerarquía, por el peso específico de valorar con mayor grado e importancia el duelo frente a Jamaica que con Surinam, sabedores de que lo que más le ha pesado a la Selección Mexicana en los últimos años es el desconocimiento de la zona.

¿Cómo hacerles ver a los jóvenes que ahora están en esta concentración que su participación, valor, futbol y peso y aporte en Selección Mexicana es igual de importante que la de los que se quedaron para enfrentar a Jamaica? El propio entrenador ha partido el grupo y ha enviado un mensaje erróneo al interior, y muy visible al extremo de comenzar con jerarquías y apapachos, cuando tendría que tener a los 34 concentrados para trabajar, conocerse, explotar conocimientos en el mismo hotel y país.

Me pregunto, ¿Qué hará Cocca si esta tarde Santiago Giménez marca tres goles? ¿Con qué cara lo sentará el siguiente juego y pondrá a Henry Martín?

Hoy, y a lo mejor sin estudiarlo o verlo desde esta perspectiva, Diego Cocca ha marcado una línea de trabajo, que ojalá recapacite y cambie por bien de su grupo y bienestar de su proyecto.

DT MÁS CERCANO

Aunque en todo esto, es muy notorio el cambio de actitud de cercanía y de intentar hacer un grupo fuerte entre jugadores, directivos y cuerpo técnico. Un técnico más al pendiente y cercano con los futbolistas, algo que se había perdido y no se tenía ni se tuvo en el último proceso, y esta tarea la lleva a la perfección Diego Cocca, y esto al seleccionado le gusta y le da confianza. Destacar que una de las características que vieron en el actual entrenador es su cercanía y su manera de llevar los grupos de jugadores, por lo que en selección tendrá mucho margen de maniobra.

SE CAYERON ARGENTINA Y BRASIL

Este año México prepara a excelentes rivales, ya que además de enfrentar a Alemania, que será en octubre y muy probable en Chicago, se tenían partidos apalabrados con Brasil y Argentina, a disputarse en septiembre en Estados Unidos. Sin embargo, Conmebol los tiró al agendar fechas de eliminatorias en esos días, por lo que los juegos se vinieron abajo y ahora a buscar otros rivales de peso y jerarquía.

