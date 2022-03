Triplemanía XXX calienta motores

¿Dónde están los psycholokos? De nueva cuenta la Potencia Mundial de la lucha libre presente en las páginas de RÉCORD. ¿Qué les pareció el anuncio del cartel de la Triplemanía XXX Capítulo 1? Definitivamente espectacular el esfuerzo realizado por los directivos y el equipo creativo de Lucha Libre AAA Worldwide, para reunir a un sinnúmero de estrellas en una sola función.

Claro, no se trata de cualquier función, sino del inicio de la celebración de los treinta años de vida de la empresa que ha revolucionado la lucha libre mexicana llevándola a plataformas globales de comunicación, para que sea reconocida en todos los países del mundo.

El estadio de los Sultanes de Monterrey será el escenario ideal para ver por única ocasión los enfrentamientos entre los luchadores que formamos parte de la Ruleta de la Muerte. Los primeros en saltar al ring serán L.A. Park vs Villano IV. Enseguida tocará el turno a Blue Demon Jr. vs Rayo de Jalisco Jr. Por último, un servidor vs Canek.

Sin duda estas tres luchas formarán parte de un nostálgico recorrido de los aficionados, por diferentes momentos de la trayectoria de Lucha Libre AAA.

Grandes estrellas de todos los tiempos celebrando por todo lo alto los treinta años de esta maravillosa empresa que no se cansa de hacer historia. ¡Muchas felicidades! ¡Hasta la próxima!

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CMLL: NEGRO CASAS, JUNTO A MÍSTICO Y TITÁN, VENCIÓ A TEMPLARIO, CAVERNARIO Y DRAGÓN ROJO JR