Estoy listo para Triplemanía XXIX

¿Dónde están los psycholokos? De nueva cuenta la Potencia Mundial de la Lucha Libre presente en las páginas de RÉCORD. Justamente falta una semana para la celebración de Triplemanía XXIX, y a pesar de que los últimos días han sido una montaña rusa de emociones por la repentina partida de mi padre, estoy listo.

En estos momentos me siento con una madurez profesional para subir a luchar, ya que cuento con 21 años de experiencia. Estoy totalmente comprometido con mi preparación y pase lo que pase no dejo de ir al gimnasio, porque necesito la paz mental que me brinda el ejercicio para enfrentarme a diferentes luchadores.

En algunos momentos de mi trayectoria he tenido rivalidades importantes, como con los Perros del Mal, cuando empecé con los Psycho Circus; como cuando enfrenté al Texano Jr., en un máscara contra cabellera; como cuando enfrenté a Dr. Wagner Jr., y ahora en Triplemanía XXIX, en la que mi rival será un gladiador muy fuerte.

Creo que los seres humanos tenemos que ejercitar nuestro cuerpo, pero también nuestra mente para poder tener el control de nuestra tranquilidad, nuestros trabajos. Personalmente puedo salirme de control por unos minutos e inmediatamente trato de recuperar la paz y tratar de tomar las mejores decisiones.

Por eso ahora que está tan cercana la llegada del evento más importante de Lucha Libre AAA Worldwide, espero llegar como un luchador renovado con respecto a otras Triplemanías. Sin duda encabezar una función así siempre lleva una gran responsabilidad, por eso he cambiado mi alimentación, la forma de preparame, porque me toca enfrentar a un luchador muy marrullero, como Rey Escorpión.

Psycholokos, nos leemos la próxima semana, y una vez más les agradezco por su cariño y por su solidaridad en estos momentos que estoy enfrentando, y también por el infinito amor que le han demostrado a Brazo de Plata, Súper Porky, a mi padre. Gracias, Diosito los bendiga siempre.

