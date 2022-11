¡Enhorabuena por mi amigo Caín!

¿Dónde están los psycholocos? De nueva cuenta la Potencia Mundial de la Lucha Libre presente en las páginas de RÉCORD.

En esta ocasión quiero empezar expresando mi alegría al enterarme de que mi gran amigo Caín Velásquez salió en libertad después de haber cumplido ocho meses recluido en una prisión de San José, California.

De verdad me da mucho gusto que pueda regresar con su familia y rehacer su vida. Es increíble lo que puede pasarnos por la cabeza cuando sentimos que el peligro amenaza a un ser querido, máxime cuando se trata de un menor de edad. ¡Ánimo hermano!, estamos contigo.

Cambiando de tema, les comparto que hace unos días tuve la oportunidad de coincidir con Murder Clown, Monsther Clown, Dave The Clown y Panic Clown, y me quedé pensando que la facción de los Psycho Circus ha crecido muchísimo.

Han pasado 15 años desde nuestro debut en Lucha Libre AAA Worldwide y tenemos la enorme fortuna de continuar en el gusto del público. La razón es que cada uno de nuestros personajes encontró su propio camino, su propia historia, y eso nos permitió crecer exponencialmente.

Por si fuera poco, nuestra familia se agrandó con la llegada de Dave The Clown y Panic Clown, que la han refrescado con su presencia.

No puedo estar más agradecido con todo lo que me ha tocado vivir al lado de estos grandes luchadores, así estoy pensando que nos merecemos una gran celebración. ¿Qué les parece? Y como me imagino que están de acuerdo conmigo, en las próximas semanas los tendré al tanto de lo que estamos cocinando al respecto. ¡Hasta la próxima!

