Sebastián Córdova: mariscal

El América vive un ligero bajón de nivel, nada para alarmar, y tú vives también un tenue declive en tus maneras. Si bien el funcionamiento de una organización deportiva no depende en exclusiva de un individuo, sí existen jugadores, como es tu caso, que poseen poderosa influencia en el andar de su cofradía.

Tú eres uno de esos elementos. Eres un líder sobrio, de esos que no se desgañitan por aparentar cosas que no les nacen, ni sienten. Tú mandas desde tu delicioso vínculo con la pelota, el cual en ocasiones es maravilloso y en otras naturales ocasiones es distante, pero por más enfados, nunca te vas a divorciar de la redonda, los dos se entienden y se necesitan profundamente.

Tu inteligencia para comprender el juego es notable, eres sumamente racional y eso podría confundirse con apatía, yo no lo creo ni lo veo así. Se te exige, dadas tus notables formas de jugar, que en cada minuto y en cada jugada realices rimbombantes malabares, pero estoy cierto que tú necesitas, de vez en cuando, desaparecer del radar, es en esas ausencias en donde encuentras tu máximo esplendor.

La distracción es parte de tu encanto, el que de pronto no sepan de ti, ni propios y extraños, es sumamente sano para ti, te funciona, por más que a muchos personajes desquicie, y dado lo observado, no pretendes modificarlo.

Durante el correr del partido, tú requieres de tu silencioso refugio, necesitas de ciertos espacios para pensar, para maquinar, para confeccionar tu siguiente daga, la cual normalmente va al centro del corazón de tu oponente en turno. Y a diferencia de muchos, no te gusta encontrar respuestas rápidas, no sueles apresurarte, no te gustan las cosas expeditas, lo tuyo no descansa en la inmediatez, lo tuyo conlleva tiempo, es una especie de producto que necesita de maduración y eso lo consigues con el rodar del juego o del campeonato.

No te conozco personalmente, pero a la distancia da la impresión que no te agobias si las cosas no te ruedan bien, eres una especie de alma vieja, que no desespera porque sabe que las situaciones tomarán su curso y que tú te encargas de que así suceda.

Tu ascenso a la cima viene siendo calmo y meditado y eres sabedor que en el trayecto a la cúspide habrá resbalones y cicatrices, a los cuales no rehuyes, las aceptas como parte inherente del proceso. Las mentes brillantes como tú pasan el tiempo maximizando su cacumen y modulando sus emociones, por lo que no pierden escuchando el ruido del exterior.

