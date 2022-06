Marcelo Flores: Tempestad

Así de una, conociéndote poco, a la distancia, me resultas enigmático, incluso seductor, eres un chavo con un talento individual notable y raro, de esos que no sobran, eres ágil, conduces el balón con velocidad y gracia, te gusta provocar al oponente, es decir, propones el duelo individual con suma frecuencia, que no significa que tengas éxito en la mayoría de los uno contra uno que te gusta plantear.

Te has destacado en categorías con límite de edad, en el Arsenal te has desempeñado con la Sub 18 y Sub 23, y lo has hecho de manera luminosa. Y con la Selección Nacional con la Sub 20 teniendo bastante resonancia, y llevas tres incursiones, discretas, con la Selección Mayor.

En México, y me refiero al futbol, tenemos una equívoca necesidad de colocar a gente en el trono antes de tiempo, ante la falta de ídolos, estos se dan poco, bendito, no cualquier puede aspirar, ni ser ídolo, para conseguirlo se debe tener mucho más que ejercer con bien una profesión, deportiva o no.

También equivocadamente se cree en la llegada de un salvador para el futbol nacional, ese futbolista que desde lo individual venga a solventar miserias que se resuelven desde lo colectivo.

Llevamos largos años esperando al mesías, sin entender que no llegará, y que ese no es el camino, reitero, tuvimos en la Selección Mayor a dos deidades, que veo sumamente complejo, por no decir imposible que alguien supere, o siquiera se les acerque.

Hugo Sánchez y Rafael Márquez, los dos mejores futbolistas mexicanos por mucho de nuestra nación, y solos no pudieron, así que pensar en el arribo de un iluminado que gane en solitario es un sueño burdo y ridículo.

Y a ti te quieren colocar ese lindo y a la vez lapidario traje, el del redentor, el de Superman, y no rehúyes a que quieran vestirte así, es más, lo invocas, que por cierto hoy menos que nunca te conviene, esa es mi opinión. Entiendo que vivimos en una época mediática, en donde el bullicio, el ruido, de pronto distrae la atención de lo medular y genera emociones, que no duran lo suficiente, pero que despiertan interés.

Yo soy vieja guardia, estoy senil, así que prefiero la cordura, la prudencia por encima de lo estridente, máxime si es se trata de un deporte colectivo, en donde el grupo define el rumbo, bueno o malo, pero la cofradía manda.

Por lo visto a ti te gusta explayarte dentro y fuera de la cancha, voy a ser cuidadoso con mis siguientes líneas, con el riesgo que se malinterprete, cosa que la neta me tiene sin cuidado, pero quiero ser claro en mi pensar y sentir.

Tú llevas una agenda fuera de la cancha, daría la impresión que es orientada, o impulsada por tu padre, quien gusta de hablar en los medios, esa barata polémica que se gestó sobre tu decisión de jugar para México o en Canadá fue un claro ejemplo de lo arriba señalado.

Para la salud de todos apareciste tú Gerardo Martino y con tu característica sensatez e inteligencia, señalaste que ninguna Selección tiene que hacer nada por convencer a los jugadores, son ellos quienes deben convencer y hacer algo por la Selección, punto, la insulsa controversia quedó resuelta.

Tú, Marcelo, te quedas al final de los partidos a dar autógrafos, disfrutas que te vean, te regodeas, lo hiciste en un partido en Estados Unidos, y aunque tienes ciertas complicaciones con el castellano, logras alimentar esa voracidad mediática de generar notas que tienen cabida porque al entorno le la falta conocimiento y entendimiento del juego.

Ahora en Torreón tuviste la mala fortuna de fallar un penalti, nadie falla si no lo tira, al final lloraste por el yerro, y por tus lágrimas, otra vez la atención se volcó sobre ti. Respeto tu valentía de pedir la pelota, critico qué futbolistas de mayor envergadura en ese juego te hayan dado el balón.

Esta Selección mayor que está jugando la triste Nations League de Concacaf es de carácter local y sumamente recatada en cuanto a nivel, y no posee estos líderes con linaje, con sabiduría, con claridad que protejan y encaucen a los incipientes como tú.

A diferencia de lo que algunos creen, otra vez, nadie es dueño de la verdad absoluta, y aunque a ti Marcelo, y a tu entorno, llámese familia, amigos y demás cercanos, que gustan de la disonancia, del ruido, en estos momentos pienso que te conviene que te cuiden, que te lleven con tiento, tener salvaguardas para conducir tu andar con mesura y sin la excesiva exposición de la que gustan tú y los tuyos.

Repito, en la Selección Nacional hoy no vas a encontrar esos personajes con la lucidez y camino andado, esos necesarios protectores, te corresponde a ti entenderlo y resolverlo.

Si llegarás a ir al Mundial de Qatar, hoy en lo particular no creo que cuentes con los argumentos mínimos para ser considerado, por suerte para ti la lista la hace Gerardo Martino y no yo, pero si te colaras en el último asiento del avión rumbo a Doha, entonces si te toparás con futbolistas con el suficiente bagaje para cuidarte, limitarte bien entendido el concepto, y hacerte crecer.

Concluyo como inicié, me resultas un personaje fascinante, de esos que no surgen con frecuencia, pero hasta el momento eres un muy buen futbolista que le falta aprender a jugar futbol.

