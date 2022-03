Marcelo Bielsa, efigie

La pelota de futbol en ocasiones es cruel y en otras resulta terriblemente cruel, como ha sido tu actual caso.

Estoy cierto que quien o quienes hayan tomado la decisión de prescindir de tus servicios, deben estar como avestruces con la cabeza enterrada varios metros bajo tierra. Ascendiste al Leeds United después de 16 años, cosa de locos, 16 años, una organización fallida, un sitio podrido hasta tu arribo, y que hoy decide divorciarse de ti, cuando enarbolaste un proyecto desde sus cimientos. Porque eso es lo que haces, tú edificas proyectos, tú no diriges, tú construyes, tú transformas, tú haces que tus jugadores encuentren respuestas y caminos que nunca pensamos que existían, porque sí, yo fui un privilegiado futbolista que cambió radicalmente mi manera de entrenar, de sentir, de entender el juego, de vincularme con el futbol cuando fui subordinado tuyo.

Ya lo retrató perfectamente Kalvin Phillips: 'Viste en mí lo que ni siquiera vi en mí mismo', y así con la mayoría de jugadores que han tenido el honor de estar bajo tu mayúscula gestión.

Han pasado décadas desde que estuve bajo tu mando, fue en las Águilas del América después de la Copa América en Uruguay de 1995, cuando se me ocurrió sentarme en tu oficina en las instalaciones de Coapa, creyendo que mi título de campeón de goleo en dicho torneo compartido con Gabriel Batistuta, me otorgaban blasones para pedirte vacaciones extras, logrando con ello que me corrieras de tu oficina sin ni siquiera voltearme a ver, entendiendo desde ese día, que me topaba con un entrenador con una inteligencia superlativa, sumamente exigente, sabio, racional, vanguardista, que no otorgaba privilegios a nadie, ni por nada, y que no tenía compromisos con ninguno.

Caminar a tu lado fue una de mis mejores odiseas, conocerte, escucharte, intercambiar ideas, saberme apreciado por ti, ha sido uno de los máximos honores que me otorgó el balón.

Normalmente no me cuesta teclear en mi iPad sobre lo que quiero expresar cada semana en mi casa RÉCORD, pero hoy me está costando mucho, me está doliendo, me está retando, y el motivo es intentar defenderte, estúpido de mí, tú no necesitas defensa alguna, en el medio del futbol tan volátil, en donde cualquier mentecato opina sin el menor rubor, tú logras consenso, a ti no se te cuestiona, a ti se te reconoce, por algo será.

Perder la chamba, perder el trabajo, es doloroso, es bravo, máxime en esta pandémica actualidad, pero también resulta exultante, necesario, y maravilloso ser despedido. Para ti no es un paraje desconocido, sobre todo porque en este momento debes haber recibido múltiples, por no decir cientos o miles de llamadas, correos, mensajes, señales de humo, palomas mensajeras y demás formas de comunicación, para contactarte y pretender contratarte.

Bendita, o maldita, cruzada y misión que tendrán, convencerte que su propuesta es válida para que lo comandes, cuando tú, y no se por qué carajo, pero así va, es como un asunto predeterminado, estás varios pasos adelante de cualquier proyecto posible.

Fuiste, eres y serás el 'Loco Bielsa', una mente brillante, un espíritu libre, un alma caritativa, un ser iluminado, un ser incomprendido, un genio, un loco ni más ni menos.

