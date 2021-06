Italia fascinante

Como bien dice Alejandra Guzmán en una de sus excelsas rolas tenemos un 'Verano Peligroso'. Inició la Eurocopa, la Copa América, vendrá la confusa Copa Oro, y cerramos con Juegos Olímpicos, una joya de verano en todos los sentidos.

Pero yo me quiero atascar y establecer en la Eurocopa, un lindísimo torneo, incluso los colores son más vivos, todo es más limpio, todo luce mejor, no sé si es una impresión o la realidad, pero me parece un campeonato excelso, lo más cercano, por no decir igual, al nivel de un Mundial. Y no solo hablo en el aspecto deportivo, en la organización, en el despliegue, en las emociones, máxime que ahora se decidió realizar en distintas ciudades de Europa, una mejor que la otra.

Fue opacada por tu terrible situación Christian Eriksen, aunque también nos permitió constatar la enorme empatía, educación, y liderazgo de un grupo de futbolistas daneses que reaccionaron con una categoría mayúscula en un momento de crisis, qué decir de quienes lo atendieron y le salvaron la vida.

Ahora, dentro de ese fabuloso crisol que resulta la Eurocopa, me quedó con Italia, es una Selección Nacional, y un país por la tengo una enorme debilidad. En relación al futbol hace algunos ayeres fui un furibundo admirador del Calcio, y sobre todo de aquel Milán dirigido por ti Arrigo Sacchi, y en donde jugaban italianos de la envergadura de Baresi, Costacurta, Donadoni, Albertini, Evani, Ancelotti, Galli, Tassotti, Colombo, y demás. Maximizados por los gloriosos holandeses Rijkaard, Gullit y Van Basten, una perfecta fusión de extraterrestres que danzaban con la pelota, y marcaron una época.

Tuve la enorme fortuna, o el infortunio, de cruzarme con varios de estos futbolistas en dos ocasiones, cuando enfrentamos a Italia. Primero en Florencia, fueron de los primeros partidos de Miguel Mejía Barón como entrenador nacional, nos pegaron un baile de antología, no tocamos el balón ni con las manos, perdimos 2 a 0, debimos haber perdido por más de 6. La segunda fue en el Mundial de USA 1994, en esa ocasión hicimos un fenomenal partido, para mi el mejor de esa Copa del Mundo, mostramos la mejor versión del equipo, y les competimos de manera honorable.

En relación con su nación, por la cual insisto, tengo una gran debilidad, he tenido la posibilidad de conocer varías ciudades, Roma, Venecia, el puerto de Civitavecchia, Pompeya, la ya mencionada Florencia, y Sicilia, en donde conocí uno de los sitios más encantadores de mi vida.

Taormina, una hermosa y pintoresca ciudad en la costa este, cerca del Monte Etna. Mágico sitio, en el cual estuve esperando que saliera Marlon Brando grabando alguna escena del Padrino, un lugar fascinante sin duda. Ahí compré una marioneta de un soldado italiano por lo que fui severamente criticado por mi esposa la Roska Pérez, por lo que me costó, y por su tamaño, pero en estos momentos que escribo este texto, el cual lo estoy haciendo en la oficina de mi casa, estoy viendo a la marioneta en una de las repisas, y me siento feliz de haberla comprado.

Regresando a la pelota, me dio un enorme gusto verla debutar arrastrando a Turquía, después de no asistir a Rusia 2018, están de vuelta, y en serio, poseen futbolistas con duende, y otros con unas estirpe digna de envidia, ustedes Chiellini y Bonucci, los más. Sus uniformes de Selección son, y siempre han sido, de vanguardia, en el tema de la moda están bastantes escalafones arriba de los demás, y por si faltaba algo, observarlos cantar su himno es una locura, qué digo cantar, se desgañitan entonándolo con un amor y devoción por su patria que sacude.

Por todo lo anterior quiero que Italia sea campeona de la Euro 2020, y después de verlos jugar su primer partido poseen argumentos sólidos para erguirse la corona, al tiempo.

