Chivas muestra calidad

El Apertura 2023 está llegando a la parte final de la Fase Regular y eso también ha empezado a elevar las expectativas de algunos clubes y aficionados de los mismos.

El Guadalajara es uno de ellos, las Chivas han demostrado su calidad a lo largo del torneo, pero específicamente en las últimas jornadas, a pesar de los tropiezos dentro y fuera de la cancha, han podido consolidarse como uno de los mejores proyectos de la Apertura 2023.

Es muy cierto que en nombres y en la calidad del plantel, el Guadalajara puede estar por detrás de los primeros tres lugares del torneo, tal y como lo indica la tabla. América, Tigres y Monterrey tienen unas de las mejores plantillas del futbol mexicano, pero independientemente de eso, los Rojiblancos han estado a la altura y han podido sacar adelante resultados que hoy los tienen como el cuarto mejor equipo de todo el campeonato

No es cosa menor, no es algo para minimizar el hecho de que Guadalajara ha tenido altibajos tan importantes a lo largo de la campaña y no hablo necesariamente de altibajos deportivos; el ruido que se generó a la interna por la situación de la indisciplina de Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez tiene que ser algo que definitivamente puede desestabilizar un proyecto, pero el buen manejo de equipo y la gran gestión que ha tenido Veljko Paunovic, junto con Fernando Hierro y Amaury Vergara, lograron mantener a la institución a flote.

Hoy Alexis no ha regresado y siendo el hombre tan importante que se supone que es para la institución, las Chivas no han sufrido tanto su ausencia. Las segundas oportunidades son fundamentales en la vida, pero al margen de esa situación podría decir que Guadalajara está jugando incluso mejor de lo que lo hacía con Alexis.

Esa es una dolorosa encrucijada: jugar bien sin tu máxima figura o, a costa de tu rendimiento, intentar recuperar el nivel del futbolista más caro que ha tenido el Club Deportivo Guadalajara en toda su historia

No perdamos el foco. Las Chivas son uno de los favoritos para ser campeones en este torneo, pero sobre todo, son uno de los equipos que demuestran esa solidez para estructurar un proyecto deportivo global.

No sólo lo que sucede en la cancha es lo más relevante, lo que pasa fuera de ella para ser un ejemplo ante la afición, ante la sociedad y ante el mismo mundo del futbol pesa más de lo que algunos creen.

Se celebra el progreso, se celebran los buenos resultados, Chivas este en los lugares que merece.

