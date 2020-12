En la NFL no hay hilo negro, es una Liga tan analizada, tan basada en estadísticas, hay tanto video y un equipo de estudio detrás de cada escritorio que no se puede inventar nuevas formas de ganar. Todo está desnudo, al descubierto y si no tienes un buen quarterback, no vas a triunfar.

Evidentemente ha habido excepciones en la historia; todos recordamos a la gran defensa de los Ravens que no necesitó mucho de Trent Dilfer para ganar su primer Super Bowl en el año 2000. El quarterback apenas completó 12 de 25 envíos para 153 yardas y ni eso era necesario porque esos Cuervos tuvieron a una de las mejores unidades defensivas de la historia.

El gran y próximo Salón de la Fama, Peyton Manning, tuvo incluso peores números que Dilfer. En el Super Bowl 50 con los Broncos completó 13 de 23 para 143 yardas, ningún pase de anotación y una intercepción, su defensa se encargó del trabajo y las 194 yardas totales a la ofensiva de Denver fueron suficientes para ganar por marcador de 24-10.

En la NFL de la actualidad cada vez será más difícil ver algo así, un equipo que no tenga un buen quarterback, que esté entre los mejores de la Liga en cuanto a capacidad y habilidad, no tiene oportunidad de llegar lejos.

Sean Payton -de los Saints- creyó que con Taysom Hill, una especie de todólogo ofensivo que podría mantener el primer sembrado en la NFC, pero ayer perdió un partido clave que le cuesta por ahora ser el #2. No será lo mismo en enero descansar una semana e hipotéticamente recibir en casa el partido por el Campeonato de la Conferencia que hacerlo en Lambeau frente a Aaron Rodgers a una temperatura de -15° centígrados.

Hill fue una especie rara de quarterback en BYU, pero era utilizado como un jugador plurifuncional a la ofensiva, corría, lanzaba, cachaba, lo que fuera necesario, lo mismo que hacía en los Saints cuando Brees estaba sano. Payton decidió ir con él, en lugar de con Jameis Winston, un QB bien formado, aunque suele cometer muchos errores.

No es casualidad que hoy los contendientes en la AFC y NFC tienen a los mejores QB de la Liga y favoritos para ser el MVP de la temporada: Patrick Mahomes y Aaron Rodgers.