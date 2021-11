Jugadas de la semana

Han sido semanas extremadamente raras -por decir lo menos- en la NFL, no vale la pena repasar todo lo que ha sucedido en las pasadas dos semanas y por supuesto lo sucedido el jueves en Miami, pero es recurrente que en cada temporada de la NFL exista una racha en la que la lógica brilla por su ausencia.

Lo que me tiene inquieto es que no estoy pudiendo encontrar las razones, los motivos, esta temporada como pocas, las victorias de los equipos visitantes en la temporada están prácticamente 50-50 en lo que va de la temporada, en pandemia y sin público lo entendería, este año no tiene lógica, pero si hablamos en cuestión de apuestas, los no favoritos tienen marca de 77-56 en contra de la línea de apuestas (ATS por sus siglas en inglés) y si eso lo trasladamos a los equipos visitantes no favoritos, el número es de 51-31, en resumen, para el público que suele apostar a los favoritos en los deportes, la temporada de la NFL ha sido una carnicería.

A pesar de que mi columna del lunes pasado en la cual expuse las razones para dejar de culpar a los casinos, a Las Vegas y a quienes ustedes quieran y que por cierto, tuvo un “timing” horroroso por lo que pasó el domingo por la noche en el partido entre los Bears y los Steelers, sigo insistiendo en que la NFL no tiene ninguna “necesidad” de caer en cualquier tipo de amaño de partidos, que para ellos el dinero del casino son cacahuates y lo imposible que resultaría arreglarse con varios jugadores en un roster de 48 jugadores, si creo que la temporada de los oficiales ha sido patética en varios aspectos, si ha habido castigos que suelen condicionar un resultado, están abusando en el criterio de los castigos por provocar a los rivales, el famoso “taunting” mismo que la NFL ha hecho hincapié esta temporada para evitar broncas y encontronazos, lo que yo no me explico, es porqué un jugador ofensivo puede festejar de la manera que quiere un Touchdown, brincando, bailando, aventarse a la tribuna, pero un jugador defensivo no puede festejar eufóricamente una captura o una intercepción que pueden ser tan clave en el partido como un Touchdown.

La liga está atentando demasiado contra si misma, contra el espectáculo, la rudeza, las emociones, esta vez de manera exagerada y es un punto que estoy seguro no le hará nada bien a la liga y se tienen que plantear ser más permisivos, mucho menos exigentes, darle fluidez al juego y de alguna manera que los castigos claves, que han condicionado claramente el juego, puedan ser revisables por un oficial en los palcos del estadio.

Regresa Russell Wilson con los Seahawks para viajar a Gren Bay a enfrentar a los Packers que hasta mañana domingo sabrán si podrán contar con Aaron Rodgers para el partido, para que Rodgers juegue necesita dos pruebas negativas en un lapso de 24 horas, hoy debió haber sido la primera y mañana la segunda, claramente Rodgers no necesita entrenar con el equipo para estar preparado para el partido, pero el tema físico si podría ser factor, a final de cuentas el Covid-19 lo mantuvo encerrado en su casa al menos 10 días. Para Seattle este partido es vital, creo que Rodgers va a jugar y con el anuncio oficial tener una mejor línea a favor de Seattle, de cualquier manera, tomaré los puntos, pero me espero a que haya claridad para hacerlo. PICK: Seattle 21-24 Green Bay, tomo a Seattle +3.5 o mejor y el under de 48.5.

El domingo por la noche los Raiders reciben a los Chiefs, no han sido semanas fáciles para el equipo de Las Vegas, problemas extra cancha que los han tenido con la cabeza en otro lado y la derrota de la semana pasada contra los Giants. Los Chiefs por su parte no se han visto nada bien incluso en sus recientes victorias, la ofensiva de los Raiders será una difícil tarea para la defensa de los Chiefs y del otro lado será una situación similar, en la historia del Allegiant Stadium las altas han sido una constante y seguiremos confiando en que haya muchos puntos. PICK: Chiefs 27-28 Raiders, vamos con el OVER de 52.5.

