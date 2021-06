Si Funes Mori va al Tri se arma un escándalo

Menudo escándalo se va armar con el llamado de Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana, tiene todos sus papeles en regla, y posiblemente Martino lo va a apoyar porque necesita a alguien que le resuelva la situación de los goles.

Lamentablemente el mejor hombre que tenía México, Raúl Jiménez, está en un proceso de recuperación muy difícil y muy complicado, y de aquí a que pase eso ya se perdió toda la Copa Oro y los últimos partidos de clasificación, y Martino sabe que la Selección Nacional requiere un '9' letal, mortífero, que tenga las condiciones que tiene Raúl Jiménez.

Funes Mori cabecea bien, remata de derecha, de izquierda, se tira tijeras en el aire, remates de volea, remata por todos lados, ha hecho más de 120 goles con el Monterrey. En la Selección Argentina no lo toman en cuenta, ni a él ni a su mellizo Ramiro Funes Mori, que es banca en el Villarreal que acaba de ganarle la Europa League al Manchester United.

La Selección Mexicana ha tenido varios jugadores naturalizados, yo me acuerdo, no lo vi jugar, a Carlos Blanco, el español, después vinieron algunos jugadores de origen argentino, entre ellos: Gabriel Caballero, Chaco Giménez, Guille Franco, Sinha, que en México hacían lo que querían con la pelota, pero en un Mundial es diferente, esos jugadores difícilmente han hecho diferencia con la Selección Mexicana.

Lamentablemente, en México ni Henry Martín ni tampoco Alan Pulido le llenan la cabeza al técnico argentino. A Henry Martín le dio 15 minutos frente a Estados Unidos, en México se trabaja diferente. En Estados Unidos, los americanos han hecho que sus jugadores jóvenes vayan casi becados a jugar a Europa, pero a buenos clubes, clubes importantes y traten de ser titulares, casi, casi van becados por la Federación de Estados Unidos y han salido buenos jugadores como Christian Pulisic, quien marcó un gol frente al Real Madrid y jugó algunos minutos en la Final de la Champions.

Hay varios, entre ellos está Gio Reyna, quien es otro jugador muy joven, hay jugadores de Estados Unidos muy jovencitos y viene otra camada que también pronto viajará a Europa para prepararse de cara al Mundial de Qatar.

Pero Estados Unidos no piensa en el Mundial de Qatar, piensa en el Mundial que va a organizar en su país en 2026 junto con México, que tendrá 10 partidos en suelo azteca, y Canadá que tendrá otros 10 partidos. A Estados Unidos le interesa su Selección, que tenga un lugar en las Semifinales, en la Final y que de ese paso de espectáculo y peleé.

En México por ejemplo, Macías que parecía muy buen jugador y lo es, de repente se quedó atorado en Chivas y en la Selección Olímpica, ya no juega como jugaba antes, algo le pasa por su cabeza, le dijeron: “tú vas a triunfar en un grande de Inglaterra, de España, de Italia”.

Ese es el problema del futbol mexicano y de los directivos mexicanos, que en lugar de decir: “Llévatelo, dame tanto y si te gusta me lo compras en tanto”, pero no. “¿Lo quieres?, dame tantos millones de dólares”, y ese no es el camino, el camino adecuado es que entrenen en Europa, que jueguen en Europa en clubes destacados y que además jueguen, que no vayan a la banca, como el caso de Layún. Él estaba en la banca y jugaba muy pocos partidos, y de la banca brinca a otra banca. ¿Por qué escogió al Monterrey?, quien sabe. Estaba en la banca del Monterrey y brincó a la banca del América porque según quiere ser Campeón.

El asunto es que Martino necesita un '9' inmediato en la Selección Nacional Mexicana y no lo tiene. El Chicharito después de salir de Europa bajó muchísimo, se está recuperando, ya empezó a hacer goles al estilo de él y es un depredador del área, donde sea puede aparecer y marcar, últimamente ha empezado a hacer goles; sin embargo, y por lo visto, o se metió en problemas o no sé qué pasó que no lo llama el Tata Martino.

Por lo tanto, si Funes Mori ha acelerado el trámite de naturalización, será mexicano como cualquiera de los que juegan en la Selección, igual que cualquiera de los que fuimos a votar e igual que cualquier otro mexicano. Ahora, que le van a pedir que meta goles, se lo van a pedir, que lo van a abuchear, lo van a abuchear.

Para ganarle a Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y los equipos de Concacaf, los jugadores que tiene México lo pueden hacer muy bien, pero para trascender más allá, a lo mejor se requiera un jugador de más capacidad que no sea del futbol mexicano, pero no así donde no los toman en cuenta en la Selección Argentina, Funes Mori no juega a lado de Lautaro Martínez, no juega a lado de Messi, allá no lo toman en cuenta.

Veremos cómo lo reciben los jugadores mexicanos. El caso de Funes Mori ya sucedió en España con Di Stéfano, Puskas, Kocsis, Kubala y jugadores muy importantes de aquel entonces del Madrid y el Barcelona y no pasaba nada. España no ganaba nada hasta que jugó con jugadores de una gran camada y fue Campeón de Europa en dos ocasiones y fue Campeón del Mundo.

En los Juegos Olímpicos de Tokio la competencia va a ser muy difícil, muy complicada, por el reglamento, por falta de fogueo, porque tanto vale una medalla en el levantamiento de pesas como en el futbol, así que preparémonos para la llegada de Funes Mori a la Selección Mexicana.