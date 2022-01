¿Qué equipo se reforzó mejor para el Clausura 2022?

Regresa el futbol, inicia con los partidos de la primera jornada de esta semana. Para variar un partido ya suspendido, Santos vs Tigres no puede jugarse por los positivos de Covid-19 que han arrojado ambos equipos.

Por lo tanto, la Liga tendrá que hacer las pruebas PCR que tengan que hacer para verificar que los jugadores estén limpios, tal y cómo está sucediendo en ligas europeas y diferentes partes del mundo.

La variante ómicron posiblemente no sea tan peligrosa, pero obliga a quien la tiene a guardar confinamiento y reposo hasta que dé negativo.

Hablando de jugadores, ¿quién se ha reforzado mejor?. Yo creo que el Monterrey es uno de los equipos que mejor se reforzaron; el América, Tigres, Cruz Azul. Esos cuatros equipos se reforzaron en posiciones con jugadores que les faltaban la temporada pasada.

Monterrey, por ejemplo, intercambió a Romo por Rodríguez con Cruz Azul. El América compró al chileno Diego Valdés, posiblemente uno de los mejores jugadores de la Liga, jugador que estaba en Santos, quien se ha vuelto el proveedor oficial de jugadores importantes para los de Coapa desde hace algunos años.

Valdés es uno de ellos, un jugador táctico, versátil, inteligente que puede jugar detrás del centro delantero o muy cerca de él. Marcó varios goles con Santos en la recta final del torneo pasado y seguramente con el América jugará atrás del centro delantero para darle potencia al ataque.

Tigres se llevó a Córdova luego de que no cuajó el intercambio con Chivas por Antuna, quien no llegó a un arreglo económico porque no quería que le bajaran el sueldo. Cobraba muy bien en Chivas, y a pesar de eso se quejó de que lo trataron mal, que no lo comprendían, no lo apapachaban, se quejó de todo.

Córdova no fue del agrado de Solari y casi no jugó con el América. Es un jugador que tiene técnica, talento, pero que en el campo de juego no da lo que debe dar. Se fue a Tigres con el Piojo Herrera que ya lo dirigió, lo conoce y esperemos que crezca, sobre todo en beneficio de la Selección Nacional.

El Cruz Azul reforzó y cambió todo su eje de ataque, los más de 70 goles que marcaron el 'Cabecita' Rodríguez, Orbelín y Alvarado desaparecen; los tres se fueron.

A cambio de eso, llegó Tabó del Puebla que no tiene los goles que tenían los que se fueron, pero es un jugador rápido y veloz y seguramente jugará para el Chaquito Giménez que estará de centro delantero, aunque el técnico ha dicho que es un plantel corto. Cruz Azul tamién tuvo la llegada del mejor contención de la Liga que es Lira, que no se por qué Pumas lo dejó ir.

Estoy de acuerdo en que Pumas necesita el dinero, pero debe mantener a su equipo por lo menos una temporada completa, siempre sale un jugador y en esta ocasión salió su mejor contención del torneo pasado, que había jugado muy bien y que había demostrado ser un jugador capaz.

Esos cuatro equipos probablemente sean los que den la batalla allá arriba, quizá aparezcan otros, como siempre a tratar de meterse a la Liguilla, porque esta es una Liga de plástico.

Los jugadores importantes no vienen de fuera, no hay ninguno que sea un gran jugador, los equipos prefirieron hacer cambios y no gastar, no invertir mucho, a excepción del América que invirtió una fuerte cantidad; se habló de 7 u 8 millones por Valdés, lo cual es altísimo.

La escapada de Orbelín Pineda a España para jugar con el Celta de Vigo es la única forma de que salgan los jugadores, cuando se acaba su contrato. Romo llegó a Monterrey por un contrato de cuatro años, muy bien pagado, que ahora pone en duda esa posibilidad de ir a Europa.

Y la llegada de Alvarado al Guadalajara, el único jugador que contrataron. Es un buen jugador, tiene talento, pero no el talento que tanto necesita Chivas y que acompañe a Alexis Vega y Ángel Zaldívar.

No creo que el Guadalajara tenga una temporada sensacional a no ser que los jugadores entiendan que visten la camiseta de Chivas y que se den cuenta que están jugando con un equipo de prestigio que requiere de títulos y lucir para sus seguidores.

Así es el futbol mexicano, no llegan jugadores destacados, simplemente intercambios entre equipos, hay compras baratas o compras más caras dependiendo qué quiera el equipo.

Por lo pronto, los cuatro favoritos son América, Cruz Azul, Monterrey y Tigres y un poco abajo estará Santos, el Atlas, que no sé si tenga la capacidad de volver a hacer otro campeonato importante y repetir como Campeón. Es difícil.

Los demás equipos hicieron movimientos ligeros, pero importantes, ninguno. Este es el futbol mexicano, este es el campeonato que se juega y no hay más. El problema del virus lo tiene la Liga, virus que está afectando a los equipos del mundo entero.

Veremos si los estadios van a recibir la luz verde para tener público total o no, dependiendo cómo vaya resultando la nueva cepa del virus que está contaminando al mundo entero. Ojalá el campeonato sea bueno y que gane el que lo merezca.

Y suplicamos encarecidamente que mejore el arbitraje, que mejores las decisiones del VAR, que se tomen con real justicia y no para beneficiar a determinados equipos y determinados intereses, porque eso lastima mucho al futbol mexicano, los intereses extra futbol.

Los ha habido y los hubo la temporada pasada y muy serios, y hubo equipos lastimados por esa situación y también hubo equipos beneficiados.

