León le ganaría a la Selección Mexicana

Desconozco los ratings de la televisión abierta, inclusive de la televisión cerrada en la Liguilla, pero en general el Guardianes 2020 no fue un gran torneo; equipos que les costó adaptarse mucho a la cuestión de la pandemia, jugadores que fueron contaminados, muchos lesionados por acabar un torneo de golpe, cortarlo e iniciar después otro, pero así se manejan los directivos, así lo hacen y son felices de hacer ese tipo de cosas.

No todos los equipos del futbol mexicano, léase muy bien, pueden jugar como juega el León.

Cuando Matosas dirigía al León, La Fiera jugaba muy bien, después bajó el nivel, no fue el mismo equipo hasta que llegó Ambriz y seguramente le pidieron acercarse al nivel que tenía el equipo de Matosas y lo consiguió. Lo fue cocinando un año tras otro, hasta que finalmente logró ganar el campeonato, porque llegaba a instancias finales, pero quedaba eliminado.

No todos los Campeones del futbol mexicano, llámese Monterrey, Tigres, el mismo América o Guadalajara han jugado como el León. Hay equipos que juegan bien al futbol, las Chivas con Vucetich juegan bien al futbol, con Almeyda llegaron a jugar bien.

El Monterrey de Mohamed llegó a jugar bien, pero no a dominar un estilo totalmente, vivía más de trazos largos, de Funes Mori, pero no era un equipo que daba gusto verlo dentro de la cancha.

Los Pumas que no han sido campeones jugaron un torneo de buena calidad, con buenos jugadores, pero con un estilo distinto, diferente; con dos delanteros de la talla de Dinenno y González, tenían que buscar la altura de estos jugadores y su habilidad, tan es así que en la Liga y Liguilla metieron 20 goles; pero si todos los equipos tuvieran un medio campo como lo tiene el León, con Luis Montes y con jugadores como Aquino, que lo ayuda mucho; como Jean Meneses o William Tesillo, que se incorpora muy bien al ataque; como Fernando Navarro, que se convirtió en un defensa formidable; el mismo Joel Campbell que ha jugado muy bien; ese tipo de jugadores le dan la calidad necesaria para poder jugar con facilidad.

Hay que ver el estilo de Luis Montes, uno lo aprecia, al jugar con una gran técnica con gran facilidad, con un toque excelente, por no decir excelso; se desmarca, pasa bien, no es un jugador que corra mucho ni mucho menos, es un jugador de 34 años, mantiene su posición en el campo y lo buscan a él para que sea el hacedor de pases ya sea filtrados a la delantera o en pases largos o en pases cortos o que haga jugar alrededor de él al equipo leonés.

Eso lo consiguió muy bien Nacho Ambriz y va a seguir jugando igual, quizá no va a cambiar si no se desprende de ningún jugador o si llega uno más importante, quizá le falté un delantero más contundente que Gigliotti, que no lo fue y eso le ayudaría al equipo del León a sacar adelante más rápido sus partidos.

Hay otros como Cruz Azul que tuvo momentos en que jugó bien, sobre todo porque Jonathan Rodríguez hacía goles, porque la contención Romo es buen jugador de futbol, porque Cruz Azul tenía a Alvarado y a Pineda en un momento; sin embargo, la catastrófica caída ante Pumas hizo desaparecer todo lo bien que se veía Cruz Azul, en algunos momentos del campeonato parecía que podía meterse a las fases finales.

Los demás equipos del campeonato fueron sumamente irregulares, irregulares en serio y como no hay ascenso y descenso, pues pierde el interés de la competencia.

Dicen las televisoras que sí, efectivamente bajó el rating, pero tienen más alcance, sus partidos llegan a más gente, deberían explicarlo muy bien porque nunca se ha explicado bien el misterio del rating, sobre todo en la televisión abierta.

La televisión cerrada es diferente, tiene otro tipo de mediciones y otro tipo de alcances y hay muchos equipos de Primera División que navegan a media tabla o en la parte baja ¿Qué aportó el Atlas? Nada ¿Qué aportó el San Luis? Nada ¿Qué aportó Santos? Nada, ¿Qué aportó el Querétaro? Nada ¿Qué aporto el Necaxa? Nada.

El Puebla por lo menos intentó, luchó, buscó, puso en predicamentos al León en el partido, le ganó; hay que decirlo: el León no hizo una gran Liguilla, pero fue suficiente con su futbol para ganarla. Hizo una gran Liga, pero en la Liguilla tuvo sus altibajos, como todos los equipos y está sucediendo no solamente en México sino en diferentes partes del mundo.

Lo vemos en España, que al Barcelona le ha costado salir de la parte baja de la tabla y va subiendo poco a poco, el Madrid va subiendo, va trabajando en mantener su portería en cero, en jugar buenos partidos, está colocado en la punta del campeonato, empatado con dos o tres equipos más, o sea los torneos son más peleados.

Los equipos chicos dan un golpe y ganaron los grandes, los grandes sufren para tratar de ganar fácilmente, se ha emparejado mucho, ya no es tan fácil como antes y eso lo vamos a ver en la eliminatorias de Concacaf y lo vamos a ver en las eliminatorias para la Euro y para el Mundial, cómo equipos que decía uno bueno esos no juegan mucho, son difíciles y complicados.

Cuando jugaba el Barcelona de Guardiola maravillosamente bien todo el mundo decía ¿por qué todos los equipos no juegan como el Barcelona de Guardiola? El famoso Tiki Taka, que jugaba con una rapidez, tocaban la pelota de un lado para otro y llegaban a la portería tres, cuatro, cinco y remataban.

Bueno, el León no es el Barcelona, está muy lejos de lo que fue el Barcelona, pero intenta jugar el mejor futbol que se juega en México, de una manera u otra lo demostró en la cancha y lo consiguió.

Lamentablemente o no, el León es un equipo de características regionales y la gente del bajío se entusiasma por el León o a la gente que le gusta el buen futbol se entusiasma con el León, pero no todo el país; cada equipo tiene a sus seguidores y hay equipos más mediáticos que otros, más importantes que otros, como Tigres que tiene un estilo muy definido del Tuca Ferretti, que puede gustar o no gustar, pero lo logra meter en Finales.

En fin, el deseo es que algunos equipos que tienen la posibilidad de hacerlo, el dinero para hacerlo pueda traer ciertos jugadores que asemejen a un poco al estilo que implantó el León al futbol mexicano.

Por lo pronto, no queda más que pedirle a la Primera División y a los equipos de la Primera División, que se fijen en los técnicos que contratan, en los jugadores que traen para tratar de copiar un poco la forma de juego del León.

Vamos, ni la Selección Mexicana lo hace, dista mucho de jugar como juega el León. Hoy juega el León completo contra la Selección del Tata Martino y yo estoy seguro que el León le gana a la Selección Mexicana, así de ese tamaño.

Apenas se acabó el Campeonato y ya a principios de enero está listo el torneo 2021 que esperemos sea de mejor calidad.

