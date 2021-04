¿FIFA piensa que los jugadores de futbol son robots?

Se esperaba que México fuera no solamente el líder del Preolímpico sino que calificara en primer lugar. ¿Por qué? Porque tenía las condiciones a su favor: Primero jugó en casa, en la cancha del Jalisco y la del Estadio de las Chivas, el ser local aún sin público ayuda.

¿Destacar jugadores de la Selección Mexicana?. Hay algunos interesantes, uno de ellos es Sebastián Córdova, el del América, que es un jugador talentoso, curiosamente le pega con las dos piernas, no es ni zurdo, ni derecho, pero juega muy bien con ambas piernas, sabe tirar con izquierda, sabe tirar con la derecha y es técnicamente educado en su futbol, de repente desaparce del partido, de repente aparece con jugadas espectaculares, hace buenos goles, no es goleador, pero ahora le tocó hacerlos, no es la gran estrella pero él ante las palabras muy sociables que le dedica la televisión y en ocasiones la prensa, pues se crece, pero ahí va a madurar.

Como también debe servirle a los jugadores de Chivas: Antuna, el propio Macías que no tuvo un gran torneo siendo muy buen jugador, mucho más técnico que Córdova; Alexis Vega que para mi gusto fue el mejor jugador de México, cuando juega bien se mueve perfectamente, tiene buen tiro de larga distancia, es peligroso cuando remata de cabeza, hace paredes, se asocia muy bien con sus compañeros, es buen jugador.

En general la Selección Mexicana presentó un buen equipo, imagínense a está selección ya Olímpica y todos estos seguidores, por no decir narradores o comentaristas, porristas de la selección por órdenes especiales, algunos se han atrevido a decir que es como la del 2012 que ganó el Oro Olímpico cuando nadie se lo esperaba y aseguran que esta va a ganar el Oro Olímpico.

Mientras México califica en futbol olímpico, Estados Unidos va a ganar los Juegos Olímpicos, así de fácil, porque tiene representación en todos los deportes menos en futbol, pero no le importa a Estados Unidos, ellos están haciendo su línea de trabajo hacia arriba, incrustando jugadores en ligas europeas individualmente y que pronto los sacará para hacer un equipo de futbol competitivo ya sea para Qatar algunos, o todavía más como un laboratorio para su Mundial que será en 2026, pero aún falta tiempo.

México califica justamente en primer lugar, hay varios países que serán peligrosos, no solamente México va a ser peligroso, serán muchos. Erupoa presenta por ejemplo al Campeón Europeo Sub 21, España, que ahora ya tienen 23 años muchos de ellos, profesionales todos, juegan en equipos de Primera División la mayoría, buenos jugadores, talentosos, algunos juegan en España, otros juegan en Italia, otros están en Inglaterra.

Francia tiene el mismo pasaje de España, tiene una gran cantidad de jugadores tipo Mbappé que están jugando en Francia, pero que pronto van a emigrar con salarios estratosféricos a otro lado.

Está también Alemania. Se me hace increíble que el futbol alemán sufrió hoy en las eliminatorias europeas para el Mundial de Qatar la derrota terrible ante Macedonia del Norte, de esos equipos rocosos nuevos que han aparecido. Le ganó 1-2 en Alemania y es curioso, hace poco España le metió 6-0 a Alemania. Joachim Löw ha dicho que se va después de la Copa de Europa.

Yo lo que no entiendo es que en 15 días tienes tres partidos eliminatorios para Qatar, tres partidos le carga a los jugadores, mismos que regresan a sus clubes deshechos para jugar finales de Copa, para cerrar en la Liga y para cerrar en la Champions. ¿De plano la FIFA piensa que los jugadores de futbol son robots y que aguantan todo?.

Y ahí están los jugadores dale y dale. Lógico, muchos de ellos regresaran lesionados, otros casi no juegan, otros jugaron un rato como Sergio Ramos para incrementar su número de juegos en selección, porque está cuidándose, porque tienen el Clásico contra el Barcelona el 10 de abril; en fin hay de todo, el mundo del futbol está revuelto.

Todavía no empieza la Euro y ya empezaron las eliminatorias de Qatar y esas se suspenden ahora y habrá Fecha FIFA de eliminatorias hasta noviembre, es todo el proceso que tienes que pasar para que a lo mejor te encuentres con otro tipo de seleccionados o surja por ahí un chico o se lesionen otros jugadores.

Igual está México que se va a meter ahora en los torneos de Concacaf, no le queda de otra, ya pasó el Preolímpico, ya lo ganó, ya calificó, tendrá rivales dificiles, por ejemplo está Egipto que ha dicho que irá Salah porque él mismo lo pidió y porque es el único jugador egipcio destacado.

No es que otros equipos tengan muchos jugadores destacados. Pueden llevar tres refuerzos y lo clásico es que sean un portero, un central y un delantero. En México, ante la ausencia de Raúl Jiménez, ¿quién para delantero ? ¿Chicharito? ¡Por favor! ¿Dondé está? ¿Henry Martín? ¿Alan Pulido?. Está en la MLS y nada más.

Todos los equipos sufren, todos quisieran tener un Lewandowski, lesionado por cierto, pero no lo tienen. México lo había encontrado, a un tipo de 29 años, en su etapa de madurez, en la liga Inglesa, difícil, alto, fuerte, cabeceador, y justamente por un cabezazo sufrió una operación craneal muy delicada, pero ya quieren que reaparezca para llevarlo a los Juegos Olímpicos y que levante la Medalla de Oro. Así es nuestra televisión y así es nuestro periodismo.

Por lo pronto, también hay que felicitar a los hondureños, son terriblemente salvajes en la cancha, no porque sean sucios sino porque van por todas, entran a todas, luchan todas las pelotas, no dan por perdida ninguna, han crecido mucho, mucho más que Costa Rica cuya Selección Mayor se ha envejentado, no es la Selección del 2014, quedan algunos residuos del 2014 y el mejor es Keylor Navas, todos los demás ya tocan el campo, es muy dificl rehacer una selección y encontrar un técnico ideal como lo fue en aquella ocasión Pinto.

Falta mucho para el Mundial de Qatar, falta todavía más para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Canadá también fue un desastre y eso que tienen a uno de los jugadores más destacados del Bayern, Alphonso Davies. No tiene a un conjunto y el futbol es de conjunto, cada día se nota que es más de conjunto y menos de individualidades, jugadores como Messi y Cristiano han desaparecido del mapa futbolístico, es una pena, es una lástima, maravillosos jugadores, difícilmente se volverán a encontrar a algunos como ellos, pero vendrán generaciones y el futbol, que por cierto no es el deporte más seguido en Juegos Olímpicos ni mucho menos. La FIFA no soporta que al futbol lo haga a un lado el Comité Olímpico Internacional, dándole más importancia al atletismo, basquetbol, gimnasia, natación, en esas disciplinas surgen las grandes estrellas de los Juegos Olímpicos, no surgen del futbol, el futbol tiene su Mundial aparte.

La FIFA permite que se refuercen con tres estrellas, pero los equipos europeos ya están en las eliminatorias para el Mundial, pronto empieza la eliminatoria para la Euro, vienen las Finales de Liga, las Finales de Copa, más la Champions ¿Cuándo van a descansar estos jugadores ?, ¿cuándo?...

La pregunta es ...¿Por qué no se baja Infantino a la cancha a jugar?, para que sienta lo que es correr y correr partido tras partido, pero así se maneja la FIFA, no hay más.

