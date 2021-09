El Azteca, aún vacío, va a impactar a los jamaiquinos

Tarde o temprano tenía que ocurrir. El grito, que para unos simplemente es un grito, y para otros es homofóbico, para la FIFA también resultó ser un grito homofóbico.

No se ha podido detener a tiempo, primero por falta de inteligencia de los federativos, falta de comunicación al público, falta de comunicación exacta y directa de que podía haber sanciones por parte de la FIFA, pero la gente no hizo caso y siguió gritando, porque muchos de los dirigentes dijeron que era parte del folklore del lenguaje del mexicano y entonces vino el castigo. La FIFA ordenó que el primer partido de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 sea a puerta cerrada en el Estadio Azteca.

La Selección de Jamaica no será un rival muy fuerte que digamos, primero porque los jamaiquinos tienen a varios de sus principales jugadores en la Premier League, que no los dejaron salir, y no tienen la fuerza necesaria para solicitarle a la liga o al gobierno británico que les presten a sus jugadores que van a jugar en México y de aquí viajaran a un país de Europa del Este, como por ejemplo Croacia, como lo están haciendo justamente los seleccionados argentinos para pasar después al Reino Unido.

Aunque Jamaica juega con poco público en su estadio, que es pequeño, al entrar al Estadio Azteca, al cual por cierto le hace falta una remodelación, vacío va a impactar más a los de Jamaica que a los de México.

Por parte de México, Raúl Jiménez no viene precisamente porque el Wolverhampton no lo dejó venir para darle un tratamiento adecuado a raíz de la fuerte lesión que sufrió en el cráneo, pero viene Rogelio Funes Mori, Henry Martín, Santiago Giménez, el Tecatito Corona, que a pesar de que se decía que el Sevilla lo quería, no lo compraron, y estará Uriel Antuna, también Alexis Vega, los jugadores que estuvieran en la Selección Olímpica; Córdova del América, que es una buena promesa del futbol mexicano. Sus porteros son veteranos: Ochoa, Talavera, Jonathan Orozco y Cota, quienes tienen ya más de 30 años y son de la confianza del Tata Martino.

Martino en lugar de estarse preocupando por si habrá o no gente, debe de hacerlo por los partidos que tendrá México de visitante en esta eliminatoria, porque esos son los que suelen complicarse para el equipo mexicano.

Los federativos deben saber que cuando regrese la gente al estadio, habrá aficionados que seguirán gritando, que sus campañas no han funcionado como quisieran, porque hay gente que solo busca eso, ir a molestar y provocar problemas.

Se viene un Mundial exótico en Qatar, un país desconocido para la mayoría de los mexicanos, un país pequeño, pero muy rico por sus fuentes petroleras, tanto así que se dan el lujo de tener a uno de los equipos más caros de Europa, comprando jugadores al por mayor, pero así son las cosas, México va a estar presente sin ningún problema.