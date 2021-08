Chucho Ramírez se la vive más con su novia que con Pumas

Me da mucha pena ver a los Pumas en el sitio donde se encuentra, un equipo que representa a la Universidad de México en la liga profesional del futbol mexicano que está en último lugar, yo nunca lo había visto.

Quizá le había ido mal en algunas temporadas, pero no tan mal como está ahora, un equipo que llegó a pelear hace unos meses el primer lugar del campeonato con el León y lo perdió, pero se mantuvo.

Empezaron a vender jugadores, se fue Carlos González, se fue Alejandro Mayorga, Andrés Iniestra, se empezaron a ir jugadores y empezaron a llegar otro tipo de extranjeros que no han dado resultado para nada. Iturbe, no pasó nada con él, Dinenno bajó de juego, Favio Álvarez ha bajado de juego, es indigno verlo en la cancha.

¿Qué pasa? ¿Por qué al equipo le sucede esto? Hay una cabeza, que es la rectoría, la cual nombró al Ingeniero Leopoldo Silva para cuidar el patrimonio del equipo de futbol, dado la herencia que había dejado Rodrigo Ares de Parga, con pagos atrasados, deudas y muchas cosas. Y a tapar huecos para que nadie se enterara.

Llegó Silva, Chucho Ramírez siguió en la vicepresidencia del equipo, volvieron a vender jugadores, el último: Johan Vázquez que se fue para el Genoa, un jugador muy sólido en defensa, muy joven, se fue y a ver cuándo recibe el ingreso Pumas de la venta, lo que le corresponde porque Johan no fue formado en la cantera de Pumas.

Trajeron jugadores que no son de Primera División, los brasileños yo no sé de dónde los sacaron, no sé si jugaban en Segunda División, o en Tercera División, no sé de dónde los sacaron.

Dinenno no encuentra el gol, está desesperado, está frustrado. El panameño no es para el nivel de Pumas y del futbol mexicano. Talavera está lesionado, González ha respondido, pero Pumas no tiene estructura, se rompió la estructura de ese Pumas que contragolpeaba muy bien, que jugaba muy bien, su generosidad, su entrega han desaparecido. De repente aparece con Alan Mozo o con algún otro jugador, pero nada sale.

¿Qué pasa? Pues, que se divide el equipo. Por una parte está Chucho Ramírez que supuestamente trabaja para Pumas, pero que se la vive más con su novia que con el equipo, no le importa lo que pasa con Pumas. Está el bando del Ingeniero Silva que cuida aparentemente las finanzas de los Pumas, que le debe a todo el mundo, le acaban de pagar el 50 por ciento de su carta al Pollo Saldívar. Y del otro lado, Lillini tuvo que hacer su grupo porque López quería ser el técnico y Lillini lo hizo a un lado.

Pumas no tiene futbol, no tiene estructura. Las Fuerzas Básicas no es que estén descuidadas, saca jugadores, pero no de buen nivel. Lillini los debuta porque los conoce y no le queda de otra más que intentar gestionar los partidos.

Les ganó el Necaxa, que fue uno de los peores equipos la temporada anterior, te mete tres goles ampliamente, está desahuciado el equipo de Pumas en este momento. Lillini no se atreve a dar un paso al costado, nadie se lo ha pedido, él quiere sacar adelante a Pumas, pero el apoyo no existe.

Por supuesto, alrededor de Pumas, hay mucho exjugador que anda dando vueltas y vueltas y vueltas. Que le pregunten a Chucho Ramírez que hace con la agencia que le coloca jugadores a Pumas, pero que cada vez son de peor calidad. Los dos brasileños que llegaron a México no pueden jugar ni en la Liga de Expansión y con eso no puede hacer nada Lillini, mientras le aparecen uno o dos buenos jugadores.

Yo tengo entendido que Lillini pidió un jugador, líder, para que de ahí se moviera el equipo, y le trajeron varios, pero es un desastre. ¿Quién lo va a componer? Difícilmente. Pumas va a seguir arrastrándose en los últimos sitios, devaluando su escudo, devaluando su prestigio, devaluando lo que representa para los universitarios. La única solución que tiene Pumas es que no hay descenso. Es una lástima que el equipo que llegó a pelear el campeonato hace un año hoy es último lugar.

Carlos González que no ha funcionado en Tigres y era importante en el equipo de Pumas, está desaparecido, así como han desaparecido muchos jugadores.

Hoy el equipo universitario está solo, la Universidad le dice “Soluciona tus problemas" y no se mete en nada, y el patronato de Pumas no se mueve para resolver de inmediato esta situación.

No hay jugadores que tengan la fuerza necesaria, con extranjeros con un nivel aceptable para formar un cuadro competitivo, Pumas no está compitiendo siquiera. Lamentable, Hay que cambiar algo urgentemente.

